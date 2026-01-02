Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os Lírios dominam o Baralho Cigano desta sexta-feira (2 de janeiro): maturidade emocional e serenidade nas decisões

A carta do dia aponta equilíbrio, diálogo consciente e a importância de escolher a paz em vez do conflito

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 00:45

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

O Baralho Cigano desta sexta-feira traz como carta central Os Lírios, símbolo de maturidade, tranquilidade e escolhas feitas com consciência. A energia do dia favorece atitudes mais calmas e responsáveis, especialmente depois de um início de ano marcado por cortes e definições. Agora, o movimento é de estabilização.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (2 de janeiro) alerta 3 signos: insistir no que não deu certo está atrasando seu sucesso

Anjo da Guarda desta sexta (2 de janeiro) alerta 3 signos: insistir no que não deu certo está atrasando seu sucesso

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (2) impulsionam resultados

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (2) impulsionam resultados

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

No campo emocional, Os Lírios indicam relações que pedem postura adulta. O dia favorece conversas serenas, acordos claros e a decisão de não alimentar conflitos desnecessários. Evitar reações impulsivas ajuda a preservar vínculos que ainda têm valor. A paz não vem do silêncio forçado, mas do diálogo feito com respeito.

Na vida prática, a carta sugere organização e bom senso. É um momento adequado para resolver pendências com calma, revisar combinados e ajustar rotinas sem pressa. Escolhas feitas hoje tendem a se sustentar por mais tempo justamente por não nascerem da urgência.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

Espiritualmente, Os Lírios falam de alinhamento interno. A espiritualidade se manifesta quando há equilíbrio entre emoção e razão. Cuidar do corpo, da mente e do ritmo pessoal fortalece a sensação de proteção e bem-estar.

A mensagem do Baralho Cigano para este 2 de janeiro é clara: maturidade é saber quando avançar e quando preservar. Os Lírios lembram que escolher a serenidade também é uma forma poderosa de seguir em frente.

Tags:

Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano

Mais recentes

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
Imagem - Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias

Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias
Imagem - Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

MAIS LIDAS

Imagem - Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões
01

Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões

Imagem - Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada
02

Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
03

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)

Imagem - Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões