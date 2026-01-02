ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (2) impulsionam resultados

O céu favorece trabalho, foco e decisões práticas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 06:00

A sexta-feira, 2 de janeiro, é quando o ano realmente começa para muita gente. A energia é de execução, foco e comprometimento com metas reais.

Quem consegue se expressar com clareza e escutar de verdade tende a fechar o ano com menos pendências. Na sorte, os números refletem exatamente esse equilíbrio entre troca e estratégia.

Quem age com estratégia tende a colher resultados mais rápidos, inclusive em jogos de sorte.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 10, 28, 45

Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 6, 15, 33

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 3, 27, 54

Câncer (21/06 a 22/07)

Números da sorte: 9, 21, 40

Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 14, 36, 59

Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 2, 18, 47

Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 7, 25, 51

Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 11, 30, 43

Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 8, 19, 52

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 8, 19, 52

Aquário (20/01 a 18/02)

Números da sorte: 13, 34, 57