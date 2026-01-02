Hoje (2 de janeiro) o Universo revela à alguns signos o segredo para prosperar em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 20:20
A combinação entre Lua em Gêmeos e Sol em Capricórnio mostra que inteligência sem disciplina não sustenta crescimento. Ideias são importantes, mas só prosperam quando encontram constância.
Este é um dia excelente para criar rotinas leves, listas realistas e compromissos possíveis. Nada precisa ser radical, apenas consistente.
O céu favorece quem aceita começar pequeno, mas com seriedade. O esforço feito agora se multiplica ao longo do ano.
2026 começa a mostrar que sucesso não vem do impulso, mas da continuidade.