Anjo da Guarda desta sexta (2 de janeiro) alerta 3 signos: insistir no que não deu certo está atrasando seu sucesso

Pare de olhar para o passado e esqueça o apego imediatamente

Fernanda Varela

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 00:30

Astrologia Crédito: Shutterstock

O Anjo da Guarda do dia 2 de janeiro traz uma mensagem direta para três signos: olhar para trás agora não é reflexão, é atraso. O início de 2026 pede desapego emocional, encerramento real de histórias e coragem para não repetir escolhas que já mostraram seus limites no ano anterior. O recado espiritual fala de seguir em frente sem culpa.

Câncer

Para Câncer, o Anjo da Guarda pede que você pare de romantizar o que doeu. Laços que não se sustentaram em 2025 não precisam de mais tentativas. O aprendizado já aconteceu. Seguir em frente é um gesto de cuidado consigo.

Virgem

O recado para Virgem envolve parar de revisar erros antigos. O Anjo da Guarda mostra que insistir em consertar o passado só consome energia. O novo ciclo pede aceitação e movimento, não autocobrança constante.

Escorpião

Para Escorpião, a mensagem é clara: não carregue ressentimentos para 2026. Situações que fracassaram cumpriram seu papel. O apego à dor mantém você preso a histórias que já terminaram. O caminho agora é soltar.

