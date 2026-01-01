MÚSICA

Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira

Cantora dá boas-vindas ao novo ano e fala sobre os últimos shows da série comemorativa, que será encerrada com gravação especial no Rio



Heider Sacramento

Alô Alô Bahia

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 19:42

Maria Bethânia dá boas-vindas a 2026 Crédito: Reprodução

Maria Bethânia começou 2026 em clima de gratidão e expectativa. A cantora baiana usou as redes sociais nesta quinta-feira para celebrar a chegada do novo ano e comentar sobre os momentos finais da turnê que marca seis décadas de trajetória na música brasileira.

Em mensagem publicada no Instagram, a artista destacou que fará uma breve pausa para descanso antes de retornar aos palcos. O reencontro com o público já tem data marcada e acontece em janeiro, quando Bethânia se despede oficialmente do projeto comemorativo com apresentações no Vivo Rio.

Maria Bethânia 1 de 4

Os shows de encerramento estão programados para os dias 17 e 18 de janeiro e ganham um significado ainda mais especial. As apresentações serão gravadas e vão eternizar o espetáculo que revisita sucessos, poesias e momentos emblemáticos da carreira da intérprete.

A turnê teve início em setembro de 2025, no Rio de Janeiro, e passou por cidades como Salvador e São Paulo, sempre com sessões concorridas e recepção calorosa do público. Agora, a despedida promete emoção redobrada, marcando o fim de um ciclo histórico na vida artística de Maria Bethânia.