FIM DE UMA ERA

MTV encerra programação musical e sai do ar no Brasil após 35 anos

Emissora escolhe canção que marcou sua estreia para fechar programação musical global

Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 20:21

MTV encerra programação musical e se despede do Brasil após 35 anos Crédito: Reprodução

A MTV colocou um ponto final definitivo em sua programação dedicada a videoclipes ao redor do mundo na noite que antecedeu o Ano Novo. Para marcar o encerramento, a emissora escolheu exibir “Video killed the radio star”, sucesso do grupo The Buggles que também foi o primeiro clipe transmitido pelo canal quando estreou, em 1981, nos Estados Unidos.

A escolha teve forte carga simbólica. A música, lançada no fim dos anos 1970, falava justamente sobre mudanças tecnológicas e o impacto da imagem sobre o rádio. Mais de quatro décadas depois, o fim da grade musical da MTV reflete uma nova transformação, agora com o domínio das plataformas digitais e das redes sociais no consumo de música e vídeo.

Com a decisão, canais como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live deixaram de ser exibidos em operadoras de TV por assinatura em diversos países, incluindo Brasil, Irlanda, Alemanha, França, Austrália e outros mercados. No Reino Unido, o canal principal da MTV segue no ar, mas com foco quase exclusivo em realities e atrações de entretenimento.

Desde seu lançamento, a MTV teve papel central na cultura pop e ajudou a transformar o videoclipe em produto essencial da indústria musical. A emissora esteve à frente de momentos históricos, como a estreia mundial de “Thriller”, de Michael Jackson, e a cobertura extensa do Live Aid, em 1985.

O enfraquecimento do formato musical na TV está diretamente ligado à migração do público para o YouTube e serviços de streaming, onde artistas passaram a lançar seus clipes de forma direta e instantânea. Após a fusão entre a Paramount Global e a Skydance Media, executivos chegaram a discutir alternativas para reposicionar a marca MTV, incluindo projetos digitais, mas nenhuma mudança concreta foi anunciada.