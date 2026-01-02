Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Paulinha Leite rebate polêmica sobre aposta milionária na Mega da Virada e diz que não teve prejuízo

Ex-BBB afirma que valor elevado foi dividido em bolão e que ganhou mais do que gastou nas apostas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:35

Paulinha Leite explica aposta milionária na Mega da Virada e garante que saiu no lucro Crédito: Reprodução

A ex-BBB, influenciadora e empresária Paulinha Leite voltou a comentar a repercussão em torno de uma aposta de alto valor feita na Mega da Virada. Após gastar cerca de R$ 232 mil em um bilhete com 20 dezenas, limite máximo permitido pelo jogo, ela garantiu que não saiu no prejuízo e explicou que o valor não foi pago sozinha.

Dona de uma empresa que organiza bolões lotéricos, Paulinha afirma ter conquistado sete prêmios nesta edição da Mega da Virada, entre quadras e quinas. Um dos bilhetes, que custou R$ 232 mil, rendeu um prêmio de aproximadamente R$ 178 mil. Segundo ela, o investimento foi compartilhado entre 40 pessoas.

“Ganhei mais do que gastei. Pode ter certeza. Até porque não paguei sozinha o valor dos bilhetes”, afirmou. No caso específico do bolão com 20 números, Paulinha teve direito a duas cotas, o que representou um gasto individual de R$ 11,6 mil e um retorno de cerca de R$ 8.800 apenas nessa aposta.

Paulinha Leite

Paulinha Leite no BBB e depois por Reprodução
Paulinha Leite com o marido, Dakota Ballard, e os filhos gêmeos, Ethan e Luz por Reprodução/Instagram
Paulinha Leite por Reprodução/Instagram
Paulinha Leite com o marido, Dakota Ballard, e os filhos gêmeos, Ethan e Luz por Reprodução/Instagram
Paulinha Leite com o marido, Dakota Ballard, e os filhos gêmeos, Ethan e Luz por Reprodução/Instagram
Paulinha Leite por Reprodução
Paulinha Leite com o marido, Dakota Ballard, e os filhos gêmeos, Ethan e Luz por Reprodução/Instagram
Paulinha Leite já ganhou na loteria mais de 30 vezes por Reprodução/Instagram
Paulinha Leitte por Reprodução/Instagram
Paulinha Leitte e o marido, Dakota Ballard por Reprodução/Instagram
Paulinha Leite com o marido, Dakota Ballard, em ensaio gestante por Reprodução/Instagram @estudiothamiandrade
Paulinha Leite com o marido, Dakota Ballard, em ensaio gestante por Reprodução/Instagram @estudiothamiandrade
Paulinha Leite por Reprodução
Paulinha Leite por Reprodução/Redes Sociais
Paulinha Leite por Reprodução/Redes Sociais
Paulinha Leite ganha R$ 3 milhões em sorteio por Redes sociais
1 de 16
Paulinha Leite no BBB e depois por Reprodução

A ex-BBB diz que, somando os outros seis prêmios obtidos, o saldo final foi positivo. Para ela, a lógica é simples. Quanto mais se joga, maiores são as chances. “Tem muita gente que quer ganhar, mas não joga. Aí fica difícil”, afirmou, ao O Globo.

Paulinha também contou que sua relação com números vem desde a infância, quando matemática era sua matéria favorita. Hoje, ela diz usar intuição, observação do dia a dia e até sonhos para definir apostas, reforçando que não existe fórmula garantida para ganhar.

Após acumular mais de 50 vitórias em loterias ao longo dos anos, ela transformou a prática em negócio e passou a viver da organização de bolões. Sempre que ganha, faz questão de mostrar os resultados nas redes sociais como forma de transparência com o público.

Leia mais

Imagem - Prefeitura do Rio comenta rumores de shows em Copacabana e cita Ariana Grande e Beyoncé

Prefeitura do Rio comenta rumores de shows em Copacabana e cita Ariana Grande e Beyoncé

Imagem - Ex-esposa sai em defesa de Roberto Carlos após críticas e pede respeito ao legado do cantor

Ex-esposa sai em defesa de Roberto Carlos após críticas e pede respeito ao legado do cantor

Imagem - Do confinamento à fortuna, 8 ex-BBBs que enriqueceram após o programa

Do confinamento à fortuna, 8 ex-BBBs que enriqueceram após o programa

Mais recentes

Imagem - Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos
Imagem - Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026