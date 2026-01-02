LOTERIA

Paulinha Leite rebate polêmica sobre aposta milionária na Mega da Virada e diz que não teve prejuízo

Ex-BBB afirma que valor elevado foi dividido em bolão e que ganhou mais do que gastou nas apostas

Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:35

Paulinha Leite explica aposta milionária na Mega da Virada e garante que saiu no lucro Crédito: Reprodução

A ex-BBB, influenciadora e empresária Paulinha Leite voltou a comentar a repercussão em torno de uma aposta de alto valor feita na Mega da Virada. Após gastar cerca de R$ 232 mil em um bilhete com 20 dezenas, limite máximo permitido pelo jogo, ela garantiu que não saiu no prejuízo e explicou que o valor não foi pago sozinha.

Dona de uma empresa que organiza bolões lotéricos, Paulinha afirma ter conquistado sete prêmios nesta edição da Mega da Virada, entre quadras e quinas. Um dos bilhetes, que custou R$ 232 mil, rendeu um prêmio de aproximadamente R$ 178 mil. Segundo ela, o investimento foi compartilhado entre 40 pessoas.

“Ganhei mais do que gastei. Pode ter certeza. Até porque não paguei sozinha o valor dos bilhetes”, afirmou. No caso específico do bolão com 20 números, Paulinha teve direito a duas cotas, o que representou um gasto individual de R$ 11,6 mil e um retorno de cerca de R$ 8.800 apenas nessa aposta.

Paulinha Leite 1 de 16

A ex-BBB diz que, somando os outros seis prêmios obtidos, o saldo final foi positivo. Para ela, a lógica é simples. Quanto mais se joga, maiores são as chances. “Tem muita gente que quer ganhar, mas não joga. Aí fica difícil”, afirmou, ao O Globo.

Paulinha também contou que sua relação com números vem desde a infância, quando matemática era sua matéria favorita. Hoje, ela diz usar intuição, observação do dia a dia e até sonhos para definir apostas, reforçando que não existe fórmula garantida para ganhar.