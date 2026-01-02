VEJA VÍDEO

Ex-esposa sai em defesa de Roberto Carlos após críticas e pede respeito ao legado do cantor

Myrian Rios se manifestou nas redes sociais após vídeos do artista viralizarem por reações no palco

Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:17

A atriz Myrian Rios usou as redes sociais para defender Roberto Carlos após o cantor virar alvo de críticas por atitudes durante apresentações recentes. Ex-companheira do artista entre 1977 e 1989, ela afirmou que decidiu se posicionar diante do que classificou como comentários ofensivos e desrespeitosos sobre a postura do cantor nos palcos.

No vídeo publicado, Myrian reagiu às imagens que circularam na internet mostrando Roberto Carlos reclamando de conversas durante o show e sendo acusado por internautas de agir de forma ríspida ou automática ao interagir com o público. Para ela, os episódios passaram a ser usados para desqualificar uma trajetória construída ao longo de décadas.

“O Roberto contribui para o Brasil há mais de 60 anos com músicas belíssimas, carisma, amor e charme”, afirmou a atriz no desabafo compartilhado nas redes sociais.

Na legenda da publicação, Myrian reforçou o pedido por empatia e respeito. “Vamos ter um pouco de respeito a vida e ao legado do Roberto Carlos, um pouquinho de respeito só já seria muito bom.”

A atriz também chamou atenção para a idade do cantor, que atualmente tem 84 anos, e destacou que o público não sabe o que ele enfrenta fora dos palcos. Segundo Myrian, é preciso levar em conta questões pessoais e emocionais antes de julgamentos públicos.

Outro ponto abordado por ela foi o comportamento da plateia durante as apresentações. Para Myrian, o público precisa entender que um show não é um bar, mas um momento artístico que exige atenção, silêncio e respeito com quem está no palco.

A manifestação acontece dias após mais um episódio envolvendo Roberto Carlos no Caxias Festival, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Durante a apresentação realizada em 28 de dezembro, o cantor demonstrou incômodo com conversas de fotógrafos próximos ao palco.

Um vídeo do momento viralizou nas redes após a publicação de um influenciador que faz leitura labial. Segundo a interpretação, Roberto Carlos teria pedido atenção e reclamado das conversas enquanto se apresentava, além de ironizar a situação ao sugerir que os fotógrafos fossem beber cerveja em outro local.

Essa não foi a única situação recente envolvendo o cantor. Roberto Carlos também foi alvo de comentários após participação no especial de fim de ano da TV Globo, quando dividiu o palco com João Gomes. O episódio gerou repercussão depois que o cantor pernambucano deixou a apresentação ao interpretar que o veterano parecia desinteressado.