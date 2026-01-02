Acesse sua conta
BBB 26 tem elenco fechado e Globo já definiu quando fará o anúncio oficial

Participantes já gravaram material de divulgação e nomes oficiais serão anunciados no Big Day

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:36

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

A Globo já colocou o BBB 26 em contagem regressiva e prepara uma largada cercada de expectativa. Com o elenco fechado e chamadas já gravadas, a emissora definiu também a data em que os participantes serão finalmente revelados ao público, apostando em surpresa e sigilo absoluto para movimentar o início da nova edição do reality.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, as gravações das chamadas aconteceram na última terça-feira (30), reunindo tanto os veteranos quanto os famosos escalados para o programa. Após o trabalho, os participantes foram liberados para as festas de fim de ano, enquanto o material segue sendo editado para entrar no ar.

Além do elenco principal, a Globo também gravou chamadas com os chamados reservas, participantes que ficam de prontidão e podem entrar no jogo a qualquer momento em caso de desistência. A estratégia reforça a cautela da produção antes do confinamento oficial.

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução

A revelação dos nomes acontecerá no Big Day, marcado para 9 de janeiro de 2026. A data será usada pela emissora para apresentar oficialmente o elenco ao longo da programação e nas plataformas digitais, aumentando o engajamento do público nos dias que antecedem a estreia.

Nos bastidores, o clima é de empolgação. A Globo mantém sob absoluto sigilo um nome que ainda não circula em perfis de fofoca nas redes sociais. A aposta é tratada como um dos grandes trunfos da edição e, de acordo com a coluna, até Tadeu Schmidt estaria bastante animado com o grupo escolhido.

Alguns nomes, no entanto, já começaram a ganhar força. A ex-BBB Ana Paula Renault teve a participação confirmada, enquanto a atriz Christiane Torloni aparece como um dos nomes mais comentados nos bastidores, embora ainda sem confirmação oficial.

O BBB 26 estreia no dia 12 de janeiro de 2026 e promete novidades no formato, incluindo três Big Fones ao longo da temporada e uma maior autonomia do público nas decisões que impactam diretamente o jogo.

