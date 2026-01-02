Acesse sua conta
Com Carminha de volta, Globo dá sinal verde para Avenida Brasil 2 em 2027

Sequência do fenômeno de audiência de 2012 entra em pré-produção com João Emanuel Carneiro à frente da história e elenco reformulado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:52

Carminha está de volta e Avenida Brasil 2 já tem data para chegar ao horário nobre da Globo
Carminha está de volta e Avenida Brasil 2 já tem data para chegar ao horário nobre da Globo Crédito: Divulgação/TV Globo

A TV Globo aprovou a produção de Avenida Brasil 2, continuação da novela que marcou época em 2012 e se consolidou como um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, que revela que a nova trama já está em fase de pré-produção e tem estreia prevista para 25 de janeiro de 2027 no horário nobre, após o argumento final de João Emanuel Carneiro receber sinal verde da direção da emissora.

A principal confirmação é a volta de Adriana Esteves como Carminha, vilã icônica da primeira trama, agora com uma jornada marcada por temas de redenção e vingança. Murilo Benício também está cotado para retomar o papel de Tufão, parceiro dramático de Carminha, mantendo laços com a narrativa original e trazendo continuidade ao universo da história.

Diferente da primeira versão, a maioria dos personagens não retornará à novela. A protagonista da história original, Nina (Débora Falabella), fará apenas uma participação especial no início da trama e não integrará o elenco fixo. Outros nomes como Cadinho (Alexandre Borges), Suellen (Isis Valverde) e Tessália (Débora Nascimento), que ganharam destaque em 2012, estão fora do planejamento da sequência. A filha de Carminha, Agatha, que na versão original foi interpretada por Ana Karolina Lannes, agora com cerca de 25 anos, terá papel importante, mas ainda não tem atriz definida.

Enredo e ambientação

A nova trama volta ao bairro do Divino, cenário central da história original, criando uma ponte entre o universo conhecido e novos conflitos que dialogam com o público atual. A história deve explorar os desdobramentos da vida dos personagens mais emblemáticos ao lado de novos núcleos e personagens inéditos.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo

Equipa criativa e produção

João Emanuel Carneiro, autor da novela que se tornou um marco em 2012, volta para escrever Avenida Brasil 2, reforçando a conexão com a obra original. A direção estará com Ricardo Waddington, responsável pela primeira versão, contratado especialmente para comandar o projeto. A Globo iniciou a pré-produção após os ajustes finais no argumento solicitados pelo departamento de dramaturgia da emissora.

Fenômeno e expectativas de audiência

Avenida Brasil (2012) foi um marco de audiência na TV brasileira. Exibida originalmente pela Globo, a novela conquistou picos de quase 60 pontos na Grande São Paulo e reuniu milhões de telespectadores no último capítulo, sendo lembrada até hoje como um fenômeno cultural que parou o país. O sucesso se estendeu por reprises e pelo streaming: a trama figura hoje entre os conteúdos mais assistidos do Globoplay.

Internamente, a Globo aposta no formato de sequências de novelas como estratégia editorial após o sucesso de outras continuações recentes na grade, como Verdades Secretas 2 e Êta Mundo Melhor!, que tiveram boa recepção do público.

Desde que o projeto começou a ganhar forma, artistas e fãs têm manifestado opiniões diversas sobre o retorno da história nas redes sociais. Alguns veem a continuação com curiosidade e nostalgia, enquanto outros expressaram preocupação sobre preservar o legado da novela original sem perder qualidade narrativa.

Tags:

Globo Avenida Brasil

