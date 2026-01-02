Ex-jogador Edílson Capetinha é um dos nomes do Camarote no BBB 26, diz página

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:40
Prestes a estrear no dia 12 de janeiro, as expectativas estão altas para a nova edição do Big Brother Brasil. O ex-jogador de futebol Edílson Capetinha, de 55 anos, é um dos nomes que deve estar no Camarote do BBB 26. A informação foi divulgada pelo perfil Realitys Comentei, no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (2).
Edílson Capetinha deixou de trabalhar como jogador oficialmente em 2016 e, depois disso, trabalhou como comentarista esportivo nos programas “Donos da Bola” e “Jogo Aberto”, da Band. O ex-jogador também participou do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo, em 2013.
BBB 26
O ex-jogador tem passagens por clubes como Cruzeiro, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Capelinha também foi campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002.
Edílson anunciou sua aposentadoria em 2007. Em 2010, decidiu interromper a aposentadoria para ir ao Bahia, onde disputou 15 jogos e marcou dois gols. Seis anos depois, o atleta anunicou uma nova pausa na aposentadoria e fechou acordo com o Taboão da Serra, de São Paulo.
O BBB 26 terá um grupo Camarote, com veteranos ex-BBBs e participantes anônimos do grupo Pipoca.