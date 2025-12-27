Acesse sua conta
Antonia Fontenelle debocha de convite para entrar no BBB 26: 'Isso não é pra mim'

Influenciadora afirma que só toparia o reality com cachê milionário para se proteger juridicamente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:37

Antonia Fontenelle
Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução

Antonia Fontenelle contou que foi procurada pela Globo para integrar o elenco do Camarote do BBB26, mas optou por não aceitar a proposta. Segundo ela, a recusa aconteceu porque a emissora não concordou com a condição financeira imposta para sua participação no reality.

De acordo com a influenciadora, a exigência era um pagamento inicial de R$ 1 milhão. O valor, explicou, teria como objetivo garantir segurança diante de possíveis processos judiciais que poderiam surgir a partir de suas falas durante o confinamento. O relato foi feito em vídeos publicados nos stories do Instagram.

“Em pleno Natal, dia 25, recebo um telefonema. No final da conversa, pediram: ‘Por favor, você poderia não falar para ninguém?’. Mas eu não sei guardar segredo”, afirmou, ao relembrar o contato.

Ela detalhou ainda como a abordagem teria ocorrido. “Perguntaram se eu cogitava entrar no Big Brother 2026. Eu respondi que não”, disse. Em seguida, explicou que deixou claro que só consideraria a ideia mediante o pagamento do valor solicitado, algo que, segundo ela, não faz parte da política da emissora.

Antonia justificou a postura citando o histórico de disputas judiciais que enfrenta. “É tanto processo antigo e mais processo que pode vir. Como é que eu vou pagar isso tudo?”, questionou. Em tom provocativo, completou: “Com esse milhão garantido, a Globo já banca os processos e a gente entrega tudo lá dentro. Sem isso, não tem como”.

A influenciadora também ironizou uma possível negativa pública da emissora. “Vão dizer que é mentira porque eu contei. Se disserem, problema deles, não tô nem aí”, disparou.

Apesar de não aceitar o convite, Antonia afirmou que uma amiga próxima deve integrar o elenco da próxima edição do programa, mas preferiu não revelar o nome. “Eu não prejudico ninguém. Sobre mim, eu falo”, disse. Em tom de brincadeira, acrescentou: “Ela é doida. Fico imaginando nós duas naquela casa”.

No fim, a influenciadora reforçou que o confinamento não combina com sua rotina. “Não fico longe dos meus filhos, não fico presa sem saber o que está acontecendo no mundo. Isso não é pra mim”, declarou. Ela ainda ironizou as provas do programa. “Prova de resistência? Eu já faço isso todo dia na minha vida”.

