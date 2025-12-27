EM TRANCOSO

Que gafe! Nattan posta foto com Vini Jr. e coloca música de Zé Felipe

Registro publicado pelo cantor chamou atenção por envolver o jogador e uma canção ligada ao ex-marido de Virginia Fonseca

Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:03

Nattan posa ao lado de Vini Jr. e Luciano Huck Crédito: Reprodução

O cantor Nattan virou assunto nas redes sociais após publicar uma foto ao lado de Vini Jr. acompanhada da música Homem É Homem, Moleque É Moleque, parceria dele com Zé Felipe. A escolha da trilha sonora foi vista por muitos internautas como uma gafe e acabou gerando comentários e brincadeiras online.

O registro foi feito durante a festa organizada pelo jogador e por Virginia Fonseca em Trancoso, no sul da Bahia, na noite desta sexta-feira (26). Nattan foi uma das atrações do evento, que reuniu várias celebridades, entre elas Luciano Huck.

A repercussão aconteceu porque Zé Felipe é o ex-marido de Virginia, enquanto a influenciadora vive atualmente um relacionamento com Vini Jr. A coincidência não passou despercebida pelos seguidores. “Colocou Zé Felipe para o Vini Jr. escutar, homem? Ousadíssimo”, brincou um internauta.

Apesar da movimentação nas redes, o jogador aparentou não se incomodar com a situação. Vini Jr. reagiu de forma descontraída à publicação e elogiou o cantor. “É o Nattanzinnn”, escreveu.