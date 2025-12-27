Que gafe! Nattan posta foto com Vini Jr. e coloca música de Zé Felipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:03
O cantor Nattan virou assunto nas redes sociais após publicar uma foto ao lado de Vini Jr. acompanhada da música Homem É Homem, Moleque É Moleque, parceria dele com Zé Felipe. A escolha da trilha sonora foi vista por muitos internautas como uma gafe e acabou gerando comentários e brincadeiras online.
O registro foi feito durante a festa organizada pelo jogador e por Virginia Fonseca em Trancoso, no sul da Bahia, na noite desta sexta-feira (26). Nattan foi uma das atrações do evento, que reuniu várias celebridades, entre elas Luciano Huck.
A repercussão aconteceu porque Zé Felipe é o ex-marido de Virginia, enquanto a influenciadora vive atualmente um relacionamento com Vini Jr. A coincidência não passou despercebida pelos seguidores. “Colocou Zé Felipe para o Vini Jr. escutar, homem? Ousadíssimo”, brincou um internauta.
Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia
Apesar da movimentação nas redes, o jogador aparentou não se incomodar com a situação. Vini Jr. reagiu de forma descontraída à publicação e elogiou o cantor. “É o Nattanzinnn”, escreveu.
Diante dos comentários, Nattan também se pronunciou e garantiu que não houve intenção. “Nem me toquei kkk”, respondeu o artista ao interagir com uma postagem que mencionava a confusão.