Que gafe! Nattan posta foto com Vini Jr. e coloca música de Zé Felipe

Registro publicado pelo cantor chamou atenção por envolver o jogador e uma canção ligada ao ex-marido de Virginia Fonseca

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:03

Nattan posa ao lado de Vini Jr. e Luciano Huck
Nattan posa ao lado de Vini Jr. e Luciano Huck Crédito: Reprodução

O cantor Nattan virou assunto nas redes sociais após publicar uma foto ao lado de Vini Jr. acompanhada da música Homem É Homem, Moleque É Moleque, parceria dele com Zé Felipe. A escolha da trilha sonora foi vista por muitos internautas como uma gafe e acabou gerando comentários e brincadeiras online.

O registro foi feito durante a festa organizada pelo jogador e por Virginia Fonseca em Trancoso, no sul da Bahia, na noite desta sexta-feira (26). Nattan foi uma das atrações do evento, que reuniu várias celebridades, entre elas Luciano Huck.

A repercussão aconteceu porque Zé Felipe é o ex-marido de Virginia, enquanto a influenciadora vive atualmente um relacionamento com Vini Jr. A coincidência não passou despercebida pelos seguidores. “Colocou Zé Felipe para o Vini Jr. escutar, homem? Ousadíssimo”, brincou um internauta.

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia

Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini se beijam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini jr escolheram hospedagem que tem praia exclusiva de 1 km e diárias de R$ 15 mil por Reprodução/Redes Sociais
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
A piscina da Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA ESPELHO na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
BANGALÔ TRANCOSO na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA JACUMÃ na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
BANGALÔ AO MAR na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia, oferece massagens e terapias por Reprodução/Reserva Jacomã
1 de 17
Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução

Apesar da movimentação nas redes, o jogador aparentou não se incomodar com a situação. Vini Jr. reagiu de forma descontraída à publicação e elogiou o cantor. “É o Nattanzinnn”, escreveu.

Diante dos comentários, Nattan também se pronunciou e garantiu que não houve intenção. “Nem me toquei kkk”, respondeu o artista ao interagir com uma postagem que mencionava a confusão.

