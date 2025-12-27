EM TRANCOSO

VÍDEO: Luciano Huck dança 'Alô Virginia' ao lado da influenciadora e da filha na Bahia

Influenciadora sobe ao palco durante show de Nattan e divide a cena com o apresentador e a filha dele em noite animada na Bahia

Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:53

Luciano Huck dança com Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca protagonizou um momento descontraído durante um show do cantor Nattan na noite desta sexta-feira (26), em Trancoso, no sul da Bahia. A influenciadora subiu ao palco ao som da música “Alô Virginia”, do grupo Turma do Pagode em parceria com o Grupo Chocolate, e dançou ao lado do apresentador Luciano Huck e de sua filha, Eva Huck.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Luciano aparece entrando na brincadeira e reproduzindo o passinho de Virginia, enquanto Eva acompanha a coreografia. A cena arrancou risadas e comentários dos seguidores, que reagiram ao clima leve e espontâneo da apresentação improvisada.

Após o show, Virginia ainda publicou nos stories um registro dançando ao lado de Angélica, que também passa os dias de descanso em Trancoso com a família.

Mais cedo, a viagem já havia movimentado as redes sociais após Vini Jr. aparecer em fotos ao lado de Éder Militão, Luciano Huck e Benício Huck. O jogador do Real Madrid desembarcou na Bahia na quinta-feira (25), acompanhado de Virginia.

O casal está hospedado no Reserva Jacumã, hotel boutique localizado na Praia de Jacumã, próximo à Praia do Espelho. O espaço tem apenas 15 unidades entre bangalôs e vilas exclusivas e oferece estrutura completa, com piscina, praia privativa, quadras esportivas, academia, restaurante, bar e heliponto.