NATAL MILIONÁRIO

Pousada escolhida por Virginia Fonseca e Vini Jr. tem praia exclusiva e diárias que passam de R$ 15 mil; veja

Casal passou o feriado em refúgio de alto padrão em Trancoso, na Bahia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:51

Virginia e Vini jr escolheram hospedagem com praia exclusiva de 1 km e diárias de R$ 15 mil Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você achou que o Natal de Virginia Fonseca e Vini Jr. seria discreto, pode esquecer. O casal escolheu um dos endereços mais exclusivos do litoral brasileiro para celebrar a data: a Reserva Jacumã, um verdadeiro santuário de luxo em Trancoso, no sul da Bahia.

A influenciadora e o craque da Seleção Brasileira estão hospedados no empreendimento pé na areia localizado na Praia de Jacumã, vizinha à famosa Praia do Espelho. O local chamou atenção após aparições frequentes nos stories de Virginia e de amigas próximas, como a modelo e influenciadora Duda Freire, que acabou entregando o destino ao mostrar detalhes da rotina por lá.

Com apenas 15 acomodações, entre bangalôs e villas, a Reserva Jacumã é conhecida por oferecer exclusividade máxima. O espaço conta com cerca de 1 quilômetro de praia praticamente deserta, o que garante privacidade total aos hóspedes, longe do agito do Quadrado de Trancoso e dos curiosos.

Em alta temporada, como o Natal e o Réveillon, as diárias das acomodações mais sofisticadas ultrapassam facilmente os R$ 15 mil. Em troca, o hóspede tem acesso a piscinas privativas, quadra de tênis, sauna, restaurante de gastronomia refinada e até heliponto homologado para pousos diurnos e noturno.

Virginia tem compartilhado momentos descontraídos da viagem, com direito a dança na piscina, refeições fartas e paisagens de tirar o fôlego. Já Vini Jr., mesmo em clima de descanso, não abriu mão da rotina fitness e aproveitou a academia completa do local para manter os treinos em dia.