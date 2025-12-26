Pousada escolhida por Virginia Fonseca e Vini Jr. tem praia exclusiva e diárias que passam de R$ 15 mil; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:51
Se você achou que o Natal de Virginia Fonseca e Vini Jr. seria discreto, pode esquecer. O casal escolheu um dos endereços mais exclusivos do litoral brasileiro para celebrar a data: a Reserva Jacumã, um verdadeiro santuário de luxo em Trancoso, no sul da Bahia.
A influenciadora e o craque da Seleção Brasileira estão hospedados no empreendimento pé na areia localizado na Praia de Jacumã, vizinha à famosa Praia do Espelho. O local chamou atenção após aparições frequentes nos stories de Virginia e de amigas próximas, como a modelo e influenciadora Duda Freire, que acabou entregando o destino ao mostrar detalhes da rotina por lá.
Com apenas 15 acomodações, entre bangalôs e villas, a Reserva Jacumã é conhecida por oferecer exclusividade máxima. O espaço conta com cerca de 1 quilômetro de praia praticamente deserta, o que garante privacidade total aos hóspedes, longe do agito do Quadrado de Trancoso e dos curiosos.
Em alta temporada, como o Natal e o Réveillon, as diárias das acomodações mais sofisticadas ultrapassam facilmente os R$ 15 mil. Em troca, o hóspede tem acesso a piscinas privativas, quadra de tênis, sauna, restaurante de gastronomia refinada e até heliponto homologado para pousos diurnos e noturno.
Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia
Virginia tem compartilhado momentos descontraídos da viagem, com direito a dança na piscina, refeições fartas e paisagens de tirar o fôlego. Já Vini Jr., mesmo em clima de descanso, não abriu mão da rotina fitness e aproveitou a academia completa do local para manter os treinos em dia.
A escolha do destino não foi por acaso. A Praia de Jacumã é conhecida pelo acesso restrito e pela atmosfera quase intocada, sendo queridinha de empresários e celebridades que buscam sossego absoluto.