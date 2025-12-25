Acesse sua conta
Virginia Fonseca e Vini Jr. desembarcam em cidade baiana para curtir Natal

Casal escolheu destino turístico do Estado para aproveitar o dia

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 17:46

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Você piscou e Virginia Fonseca e Vini Jr. estão na Bahia. Após uma viagem de 24h para Dubai e uma véspera de Natal entre amigos e familiares em Goiânia, o casal surpreendeu os seguidores ao desembarcar na Bahia, nesta quinta-feira (25) natalina. A influenciadora e o jogador do Real Madrid escolheram Trancoso, no Sul da Bahia para curtir o dia. 

Através do stories, Virginia deu pistas sobre o destino do passeio em casal. "Estamos indo para a praia. Estamos indo para a Bahia", contou. Em seguida, ela publicou uma imagem com uma fita do Senhor do Bonfim e brincou: "Diga que está na Bahia sem dizer uma palavra".

Virginia e Vini Jr. escolheram destino na Bahia para o dia do Natal

Virginia e Vini Jr. desembarca na Bahia por Reprodução
Virginia e Vini Jr. desembarca na Bahia por Reprodução
Virginia e Vini Jr. desembarca na Bahia por Reprodução
Virginia e Vini Jr. desembarca na Bahia por Reprodução
1 de 4
Virginia e Vini Jr. desembarca na Bahia por Reprodução

A loira ainda mostrou a vista para o mar e um momento de comemoração em um restaurante ao lado do amado. Pouco depois, as primeiras fotos do passeio já estavam no Feed da influencer. "Oi Trancoso, chegamosssss", escreveu, revelando que ela está na famosa cidade do sul do estado. 

Virginia e Vini estão assumidamente juntos desde outubro deste ano, cerca de cinco meses após a influenciadora terminar o casamento de cinco anos com o cantor Zé Felipe. Mesmo antes da relação se tornar pública, a dona da We Pink aparecia ao lado de amigos e familiares do jogador em inúmeras visitas à Espanha. 

Tags:

Bahia Férias Turismo Virginia Fonseca E Vini jr. Natal

