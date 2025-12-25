SOL E MAR

Virginia Fonseca e Vini Jr. desembarcam em cidade baiana para curtir Natal

Casal escolheu destino turístico do Estado para aproveitar o dia

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 17:46

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Você piscou e Virginia Fonseca e Vini Jr. estão na Bahia. Após uma viagem de 24h para Dubai e uma véspera de Natal entre amigos e familiares em Goiânia, o casal surpreendeu os seguidores ao desembarcar na Bahia, nesta quinta-feira (25) natalina. A influenciadora e o jogador do Real Madrid escolheram Trancoso, no Sul da Bahia para curtir o dia.

Através do stories, Virginia deu pistas sobre o destino do passeio em casal. "Estamos indo para a praia. Estamos indo para a Bahia", contou. Em seguida, ela publicou uma imagem com uma fita do Senhor do Bonfim e brincou: "Diga que está na Bahia sem dizer uma palavra".

A loira ainda mostrou a vista para o mar e um momento de comemoração em um restaurante ao lado do amado. Pouco depois, as primeiras fotos do passeio já estavam no Feed da influencer. "Oi Trancoso, chegamosssss", escreveu, revelando que ela está na famosa cidade do sul do estado.