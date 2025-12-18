MOMENTO DE CASAL

Vini Jr. fica derretido com nova dança de Virginia; veja vídeo

Virginia mostra coreografia que aprendeu para craque do Real Madrid, em momento de descontração

Felipe Sena

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:02

Virginia protagonizou momento de descontração com Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Virginia chamou atenção nas redes sociais ao mostrar uma nova coreografia que aprendeu para o namorado Vini Jr. No vídeo compartilhado nas redes sociais, o craque do Real Madrid aparece deitado no sofá, enquanto a loira dança em sua frente.

Na gravação, Vini Jr. ri e faz um sinal de negação, mas ao final fica derretido com a apresentação da amada, ao som de “Alô Virgínia”, canção do grupo de pagode Grupo Chocolate, Turma de Pagode.

Durante a coreografia, a influenciadora chega a fazer a famosa ‘descida’, que viralizou nas redes sociais e virou motivo de piada quando a empresária se apresentou em um ensaio da escola de samba Grande Rio, onde foi coroada rainha de bateria.