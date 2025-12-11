SBT se pronuncia sobre confusão em festa com Virginia na emissora; confira declaração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:15
Após confusão na festa de confraternização de fim de ano da equipe do programa “Sabadou”, apresentado por Virginia Fonseca, de 26 anos, o SBT, emissora que transmite a programação, se manifestou.
Em nota enviada ao jornal CORREIO, a assessoria de comunicação da emissora afirmou que “as informações divulgadas na imprensa e nas redes sociais a respeito da confraternização de fim de ano do ‘Sabadou com Virginia’ não correspondem aos fatos”.
Virginia
Segundo a assessoria tudo foi acordado por parte da produção do programa foi cumprido. "No entanto, cumpre esclarecer que o que foi prometido de forma unilateral pelo organizador do evento aos fornecedores é responsabilidade exclusiva do organizador do evento", acrescentou.
"A fim de reparar qualquer mal-entendido, e, em nome da boa-fé e em consideração ao esforço dos fornecedores, prontamente foi proposto o pagamento dos serviços oferecidos por eles, e ainda, em paralelo, a produção ofereceu aos fornecedores divulgação gratuita no Instagram do programa. Ao fim das negociações, todos os fornecedores puderam optar por uma dessas possibilidades", finaliza o comunicado.
Vídeos que circulam nas redes sociais na noite desta quarta-feira (10) mostram fornecedores revoltados, enquanto um homem identificado como produtor tenta acalmar os ânimos. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, parceira do jornal CORREIO, todo o evento teria sido feito por permuta, com os empresários responsáveis pelos serviços. De acordo com relatos, a influenciadora chegou ao local, fez apenas cinco registros e deixou a celebração logo em seguida, o que teria causado indignação entre os contratados.