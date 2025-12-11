ENTENDA

SBT se pronuncia sobre confusão em festa com Virginia na emissora; confira declaração

Empresários e fornecedores se reuniram para reivindicar acordo que não foi cumprido pela influenciadora

Felipe Sena

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:15

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução | Instagram

Após confusão na festa de confraternização de fim de ano da equipe do programa “Sabadou”, apresentado por Virginia Fonseca, de 26 anos, o SBT, emissora que transmite a programação, se manifestou.

Em nota enviada ao jornal CORREIO, a assessoria de comunicação da emissora afirmou que “as informações divulgadas na imprensa e nas redes sociais a respeito da confraternização de fim de ano do ‘Sabadou com Virginia’ não correspondem aos fatos”.

Segundo a assessoria tudo foi acordado por parte da produção do programa foi cumprido. "No entanto, cumpre esclarecer que o que foi prometido de forma unilateral pelo organizador do evento aos fornecedores é responsabilidade exclusiva do organizador do evento", acrescentou.

"A fim de reparar qualquer mal-entendido, e, em nome da boa-fé e em consideração ao esforço dos fornecedores, prontamente foi proposto o pagamento dos serviços oferecidos por eles, e ainda, em paralelo, a produção ofereceu aos fornecedores divulgação gratuita no Instagram do programa. Ao fim das negociações, todos os fornecedores puderam optar por uma dessas possibilidades", finaliza o comunicado.

Entenda a confusão