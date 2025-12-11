Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SBT se pronuncia sobre confusão em festa com Virginia na emissora; confira declaração

Empresários e fornecedores se reuniram para reivindicar acordo que não foi cumprido pela influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:15

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução | Instagram

Após confusão na festa de confraternização de fim de ano da equipe do programa “Sabadou”, apresentado por Virginia Fonseca, de 26 anos, o SBT, emissora que transmite a programação, se manifestou.

Em nota enviada ao jornal CORREIO, a assessoria de comunicação da emissora afirmou que “as informações divulgadas na imprensa e nas redes sociais a respeito da confraternização de fim de ano do ‘Sabadou com Virginia’ não correspondem aos fatos”.

Leia mais

Imagem - Mãe de Virginia faz desabafo sobre vício: ‘Tive três recaídas’

Mãe de Virginia faz desabafo sobre vício: ‘Tive três recaídas’

Imagem - Maya Massafera deixa Virginia Fonseca sem reação ao revelar crush famoso: 'Eu achei diferente'

Maya Massafera deixa Virginia Fonseca sem reação ao revelar crush famoso: 'Eu achei diferente'

Imagem - Virginia passa por perrengue após fãs causarem aglomeração em frente à banheiro químico

Virginia passa por perrengue após fãs causarem aglomeração em frente à banheiro químico

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

Segundo a assessoria tudo foi acordado por parte da produção do programa foi cumprido. "No entanto, cumpre esclarecer que o que foi prometido de forma unilateral pelo organizador do evento aos fornecedores é responsabilidade exclusiva do organizador do evento", acrescentou.

"A fim de reparar qualquer mal-entendido, e, em nome da boa-fé e em consideração ao esforço dos fornecedores, prontamente foi proposto o pagamento dos serviços oferecidos por eles, e ainda, em paralelo, a produção ofereceu aos fornecedores divulgação gratuita no Instagram do programa. Ao fim das negociações, todos os fornecedores puderam optar por uma dessas possibilidades", finaliza o comunicado.

Entenda a confusão

Vídeos que circulam nas redes sociais na noite desta quarta-feira (10) mostram fornecedores revoltados, enquanto um homem identificado como produtor tenta acalmar os ânimos. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, parceira do jornal CORREIO, todo o evento teria sido feito por permuta, com os empresários responsáveis pelos serviços. De acordo com relatos, a influenciadora chegou ao local, fez apenas cinco registros e deixou a celebração logo em seguida, o que teria causado indignação entre os contratados.

Tags:

Virginia

Mais recentes

Imagem - Morre Joyce Prado, diretora e roteirista de filmes sobre cultura negra, aos 38 anos

Morre Joyce Prado, diretora e roteirista de filmes sobre cultura negra, aos 38 anos
Imagem - Hoje (11 de dezembro) o Anjo da Proteção pede calma: 4 signos precisam desacelerar e ouvir suas emoções

Hoje (11 de dezembro) o Anjo da Proteção pede calma: 4 signos precisam desacelerar e ouvir suas emoções
Imagem - Frescos e elegantes: os 6 melhores perfumes para usar no dia a dia

Frescos e elegantes: os 6 melhores perfumes para usar no dia a dia

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Imagem - Apresentador do GNT chama atriz da Globo de 'agressiva': 'Já bloqueei a pessoa'
02

Apresentador do GNT chama atriz da Globo de 'agressiva': 'Já bloqueei a pessoa'

Imagem - Senado aprova lei que aumenta idade máxima para entrada na PM e Corpo de Bombeiros
03

Senado aprova lei que aumenta idade máxima para entrada na PM e Corpo de Bombeiros

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora