Virginia passa por perrengue após fãs causarem aglomeração em frente à banheiro químico

Influenciadora relatou perrengue nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:43

Virginia foi rodeada por fãs
Virginia foi rodeada por fãs Crédito: Reprodução | Facebook

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, viveu um momento pra lá de inusitado durante o primeiro ensaio de rua da Grande Rio, no Rio de Janeiro, neste domingo, 7. A dona da WePink, que estreia como rainha de bateria da escola de samba no Carnaval 2026, precisou usar um banheiro químico e foi reconhecida pelos fãs no caminho, o que causou um alvoroço.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

A pequena aglomeração em frente ao banheiro se tornou uma multidão na porta. “Virginia, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver!”, diziam em coro os fãs em frente ao banheiro, com vários celulares apontados. Ao sair, a rainha de bateria foi recebida com gritos e aplausos.

"Quem vê close, não vê corre [risos]. Arrasta o carrossel até o final. Experiência única que só um ensaio de rua me proporciona, fazer xixi enquanto gritam meu nome e cantam: 'Cadê você?'. Obrigada por tudo Caxias, vocês são sensacionais, eu amo estar com vocês. Grande Rio, bora para cima que 2026 é nosso", contou Virginia nas redes sociais.

O momento viralizou nas redes sociais. "Ela é tão galera", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: "Por isso que amo Vivibora. Ela nunca perdeu a essência da humildade". Por outro lado, alguns questionaram: "Para que essa idolatria?". "A carência do povo é grande e assustadora", escreveu outra.

Tags:

Virginia

