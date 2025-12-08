Câncer, escorpião e peixes superam uma fase pesada e iniciam um novo ciclo nesta segunda (8 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:16
Se você sentia um peso emocional recente, a segunda-feira (08) chega como um sopro de ar fresco.
Câncer
Tudo se reorganiza dentro de você. A paz volta a ocupar espaço.
Escorpião
Você corta o que machuca e esse corte abre um ciclo mais leve.
Peixes
Clareza emocional aliada à sensibilidade: você entende o que precisa mudar e segue.