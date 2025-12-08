ASTROLOGIA

Câncer, escorpião e peixes superam uma fase pesada e iniciam um novo ciclo nesta segunda (8 de dezembro)

A energia de hoje traz clareza emocional, alívio e a sensação de “agora vai”

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:16

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentia um peso emocional recente, a segunda-feira (08) chega como um sopro de ar fresco.

Alguns signos sentem isso com força especial:

Câncer

Tudo se reorganiza dentro de você. A paz volta a ocupar espaço.

Escorpião

Você corta o que machuca e esse corte abre um ciclo mais leve.

Peixes