Quem é MC Cabelinho, cantor que sofreu tentativa de assalto após show em Salvador

Artista relatou nas redes sociais que quase teve o cordão roubado enquanto circulava pelo Centro Histórico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:55

MC Cabelinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cantor MC Cabelinho passou por um susto durante sua passagem por Salvador. No domingo (07), o artista contou aos seguidores que sofreu uma tentativa de assalto enquanto passeava pelo Pelourinho, no Centro Histórico da capital baiana.

“Tentaram até levar meu cordão. Olha o meu pescoço como é que está”, disse o cantor, mostrando dois cortes provocados pela ação do suspeito. O episódio aconteceu logo depois de Cabelinho assistir a uma apresentação do Olodum durante o FEMADUM, evento que costuma lotar as ruas do Pelô.

Apesar da situação tensa, o carioca não deixou que o incidente estragasse a experiência na cidade. Pelo contrário: fez questão de reforçar o carinho pelo lugar. “Te amo, Salvador. Vou comprar uma casa aqui! Sem contar que os shows foram foda”, declarou nos stories, enquanto caminhava pelo Centro Histórico e tomava uma cerveja.

Cabelinho esteve na capital baiana para se apresentar no Festival Hit, realizado no sábado (06), que também reuniu nomes como Matuê, Orochi e Filipe Ret. A presença do cantor costuma atrair grande público e não é de hoje que Salvador faz parte da sua rota de shows. Ele já participou de eventos como o Festival de Verão, Bailão Salvador, entre outros.

Quem é MC Cabelinho?

Nascido como Victor Hugo Oliveira do Nascimento, o artista cresceu entre as comunidades do Pavão-Pavãozinho-Cantagalo, na zona sul do Rio. Começou a cantar aos 15 anos e explodiu nos bailes com a versão proibidona de “Toda Hora”, inspirada no reggae “Me Namora”, do Natiruts.

Hoje, Cabelinho mistura funk, trap e R&B, criando uma identidade única na música brasileira. Entre seus sucessos estão “Né Segredo”, “Loucura”, “Carta Aberta” e “Até o Céu”, além da participação em projetos como o Poesia Acústica e parcerias com artistas como Anitta, Ludmilla e Gloria Groove.

Carreira na TV

Além da música, Cabelinho também atua como ator. Ele estreou na TV Globo dando vida a Farula em Amor de Mãe (2019) e depois interpretou Hugo em Vai na Fé (2023).