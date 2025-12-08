Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é MC Cabelinho, cantor que sofreu tentativa de assalto após show em Salvador

Artista relatou nas redes sociais que quase teve o cordão roubado enquanto circulava pelo Centro Histórico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:55

MC Cabelinho
MC Cabelinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cantor MC Cabelinho passou por um susto durante sua passagem por Salvador. No domingo (07), o artista contou aos seguidores que sofreu uma tentativa de assalto enquanto passeava pelo Pelourinho, no Centro Histórico da capital baiana.

“Tentaram até levar meu cordão. Olha o meu pescoço como é que está”, disse o cantor, mostrando dois cortes provocados pela ação do suspeito. O episódio aconteceu logo depois de Cabelinho assistir a uma apresentação do Olodum durante o FEMADUM, evento que costuma lotar as ruas do Pelô.

Leia mais

Imagem - Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, morre após acidente grave ao voltar de show

Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, morre após acidente grave ao voltar de show

Imagem - Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

Imagem - Mãe de Duda Wendling quebra o silêncio após acusação de Fabiano em 'A Fazenda 17': 'Machista e irresponsável'

Mãe de Duda Wendling quebra o silêncio após acusação de Fabiano em 'A Fazenda 17': 'Machista e irresponsável'

Apesar da situação tensa, o carioca não deixou que o incidente estragasse a experiência na cidade. Pelo contrário: fez questão de reforçar o carinho pelo lugar. “Te amo, Salvador. Vou comprar uma casa aqui! Sem contar que os shows foram foda”, declarou nos stories, enquanto caminhava pelo Centro Histórico e tomava uma cerveja.

Cabelinho esteve na capital baiana para se apresentar no Festival Hit, realizado no sábado (06), que também reuniu nomes como Matuê, Orochi e Filipe Ret. A presença do cantor costuma atrair grande público e não é de hoje que Salvador faz parte da sua rota de shows. Ele já participou de eventos como o Festival de Verão, Bailão Salvador, entre outros. 

Mc Cabelinho

MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho como Hugo na novela Vai Na Fé, da TV Globo por Globo
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho por Redes sociais
MC Cabelinho se defende após cancelamento por Redes sociais
Mc Cabelinho e Bella Campos trabalharam em Vai Na Fé por reprodução Instagram
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
Bella Campos e MC Cabelinho estavam juntos desde 2022 por Reprodução
Suposta traição de MC Cabelinho é exposta por Redes sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais
MC Cabelinho e TZ da Coronel por Manolo Garrido
1 de 15
MC Cabelinho por Reprodução/Redes Sociais

  • Quem é MC Cabelinho?

Nascido como Victor Hugo Oliveira do Nascimento, o artista cresceu entre as comunidades do Pavão-Pavãozinho-Cantagalo, na zona sul do Rio. Começou a cantar aos 15 anos e explodiu nos bailes com a versão proibidona de “Toda Hora”, inspirada no reggae “Me Namora”, do Natiruts.

Hoje, Cabelinho mistura funk, trap e R&B, criando uma identidade única na música brasileira. Entre seus sucessos estão “Né Segredo”, “Loucura”, “Carta Aberta” e “Até o Céu”, além da participação em projetos como o Poesia Acústica e parcerias com artistas como Anitta, Ludmilla e Gloria Groove.

MC Cabelinho em Salvador

MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais
1 de 7
MC Cabelinho relatou ter sido alvo de assaltantes no Pelourinho por Reprodução/ Redes sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

MC Cabelinho sofre tentativa de assalto e sai ferido de festa em Salvador

Conheça detalhes do projeto secreto de Anitta e MC Cabelinho

MC Cabelinho mostra decoração de Natal de sua casa e brinca: 'Exagerei'

Bella Campos cobriu tattoo que fez para MC Cabelinho

Pivô da suposta traição de MC Cabelinho apaga perfil no Instagram

  • Carreira na TV

Além da música, Cabelinho também atua como ator. Ele estreou na TV Globo dando vida a Farula em Amor de Mãe (2019) e depois interpretou Hugo em Vai na Fé (2023).

O apelido “Cabelinho” surgiu na adolescência, quando ele costumava usar o cabelo arrepiado e descolorido, marca que virou sua identidade artística.

Leia mais

Imagem - Dia de virada: 4 signos começam um ciclo poderoso que pode mudar seu fim de ano hoje (8 de dezembro)

Dia de virada: 4 signos começam um ciclo poderoso que pode mudar seu fim de ano hoje (8 de dezembro)

Imagem - Fabiano Moraes vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Fabiano Moraes vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Imagem - Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

Tags:

Salvador Cantor Ator Assalto mc Cabelinho

Mais recentes

Imagem - Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição
Imagem - Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)
Imagem - Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
01

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil
03

Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Imagem - Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira
04

Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira