Pivô da suposta traição de MC Cabelinho apaga perfil no Instagram

Depois que a atriz Bella Campos confirmou que o namoro com MC Cabelinho acabou, a jovem Duda Mehdef, suposto pivô do término do relacionamento dos famosos, decidiu apagar o perfil no Instagram nesta segunda-feira (28), para evitar ser 'cancelada'.



A jovem de 23 anos alegou nos stories da rede social que Cabelinho tinha afirmado que estava solteiro antes de sair com ela. Com essa informação, a estudante de direito decidiu sair com o cantor, revelando para todos que foi enganada pelo funkeiro. Em outra conta, ela reafirmou que o cantor estava mentindo o tempo todo, e mostrou apoio à atriz.