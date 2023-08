Após boato de traição, Bella Campos confirma fim de namoro com Cabelinho

A atriz Bella Campos falou pela primeira vez sobre suposta traição de MC Cabelinho e afirmou que o namoro acabou. Em uma breve postagem no Instagram, a atriz disse que esperou que ele falasse sobre o assunto, mas como não o fez, ela resolveu se pronunciar.



"Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui e não estamos mais namorando em função de motivos óbvios", escreveu.



A atriz disse ainda que quer focar no trabalho. "Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", finalizou.