Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

A cerimônia de premiação acontece no dia 4 de janeiro, nos Estados Unidos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:28

Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar Crédito: Reprodução

Wagner Moura segue acumulando reconhecimento internacional. O ator brasileiro foi indicado a duas categorias no Critics Choice Awards 2026, uma das premiações mais respeitadas do cinema e da TV nos Estados Unidos. A cerimônia está marcada para 4 de janeiro.

Moura concorre a Melhor Ator por seu papel no longa O Agente Secreto, produção que vem chamando atenção lá fora. A disputa na categoria está forte: ele enfrenta nomes como Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon).

O brasileiro também aparece em outra categoria: Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, por sua atuação em Ladrões de Drogas. Entre os concorrentes estão Owen Cooper (Adolescência), Nick Offerman (Death by Lightning), Michael Peña (All Her Fault), Ashley Walters (Adolescência) e Ramy Youssef (Mountainhead).

Além das indicações individuais, o cinema brasileiro também ganhou destaque. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi nomeado a Melhor Filme Internacional. A obra disputa o prêmio com Foi Apenas um Acidente, A Garota Canhota, No Other Choice, Sirat e Belén.

Promovido pela Associação dos Críticos de Cinema (BFCA), o Critics Choice costuma servir como termômetro do Osca, que em 2026 será realizado em 15 de março.

Confira o trailer de 'O Agente Secreto':