Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai de Meghan Markle amputa parte do corpo em cirurgia em caso de ‘vida ou morte’

Thomas Markle foi submetido a uma cirurgia de emergência de mais de 3 horas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:34

Meghan e Thomas Markle
Meghan e Thomas Markle Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O pai da Duquesa de Sussex Meghan Markle, Thomas Markle, foi submetido a uma cirurgia de emergência de mais de 3 horas e teve a perna esquerda amputada na última quarta-feira (3), nas Filipinas.

Como se tratava de um caso de “vida ou morte”, Thomas foi levado às pressas para sala de operação após ter um coágulo sanguíneo na região da coxa. Por causa disso, a circulação da perna inferior e do pé foi interrompida, com riscos de infecção, sepse ou gangrena.

Meghan Markle

Meghan Markle por Reprodução | Instagram
Meghan Markle por Reprodução | Instagram
Meghan Markle por Reprodução | Instagram
Meghan Markle por Reprodução | Instagram
Meghan Markle por Reprodução | Instagram
1 de 5
Meghan Markle por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Ex-mordomo revela única pessoa da Família Real que diz ‘não’ para o Rei Charles III: ‘Ela está no comando’

Ex-mordomo revela única pessoa da Família Real que diz ‘não’ para o Rei Charles III: ‘Ela está no comando’

Imagem - Príncipe William toma atitude e quer o tio longe das propriedades da Família Real Britânica, diz jornal

Príncipe William toma atitude e quer o tio longe das propriedades da Família Real Britânica, diz jornal

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

“Um dos médicos disse que os próximos dois ou três dias são críticos”, disse Markle Jr. Thomas foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde segue em recuperação.

"Meu pai está sendo muito corajoso. O pé dele ficou azul e depois preto. Aconteceu muito rápido. Levei-o a um hospital local, onde fizeram alguns exames e ultrassom, e disseram que a perna precisava ser amputada. Não havia outra opção. Era uma questão de vida ou morte", destacou o herdeiro.

Vale lembrar que Megan rompeu com o pai, desde seu casamento com o Príncipe Harry, em 2018. O desentendimento começou quando Thomas armou fotos com paparazzi e concedeu entrevistas não autorizadas sobre a vida da filha antes do casamento real. Por isso, Thomas não compareceu à cerimônia, e Megan foi acompanhada ao altar pelo Príncipe Charles.

Tags:

Meghan Markle

Mais recentes

Imagem - Ex-repórter do Gugu vira acompanhante de luxo em plataforma adulta

Ex-repórter do Gugu vira acompanhante de luxo em plataforma adulta
Imagem - Universo pede calma: 3 signos podem entender algo que estava confuso há semanas hoje (5 de dezembro)

Universo pede calma: 3 signos podem entender algo que estava confuso há semanas hoje (5 de dezembro)
Imagem - Dona de Mim: Davi fica em choque com notícia que recebe de Samuel

Dona de Mim: Davi fica em choque com notícia que recebe de Samuel

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
01

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
02

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
04

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual