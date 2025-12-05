CASO GRAVE!

Pai de Meghan Markle amputa parte do corpo em cirurgia em caso de ‘vida ou morte’

Thomas Markle foi submetido a uma cirurgia de emergência de mais de 3 horas

Felipe Sena

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:34

Meghan e Thomas Markle Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O pai da Duquesa de Sussex Meghan Markle, Thomas Markle, foi submetido a uma cirurgia de emergência de mais de 3 horas e teve a perna esquerda amputada na última quarta-feira (3), nas Filipinas.

Como se tratava de um caso de “vida ou morte”, Thomas foi levado às pressas para sala de operação após ter um coágulo sanguíneo na região da coxa. Por causa disso, a circulação da perna inferior e do pé foi interrompida, com riscos de infecção, sepse ou gangrena.

“Um dos médicos disse que os próximos dois ou três dias são críticos”, disse Markle Jr. Thomas foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde segue em recuperação.

"Meu pai está sendo muito corajoso. O pé dele ficou azul e depois preto. Aconteceu muito rápido. Levei-o a um hospital local, onde fizeram alguns exames e ultrassom, e disseram que a perna precisava ser amputada. Não havia outra opção. Era uma questão de vida ou morte", destacou o herdeiro.