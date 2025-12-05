Acesse sua conta
Vanessa Lopes revela vício em álcool e outras drogas em autobiografia

Ex-BBB refletiu sobre diagnóstico psiquiátrico e questões de saúde mental enfrentadas durante a vida

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:40

Crédito: Reprodução/TV Globo

A ex-BBB Vanessa Lopes resolveu apostar na escrita como uma forma de se expressar e, assim, entender melhor a sua própria vida. Foi assim que surgiu o livro Vanessa Lopes: A Dança da Vida nas Redes, lançado nas últimas semanas pela famosa. Na obra autobiográfica, Vanessa passeia por temas como saúde mental, redes sociais, sua vivência no Big Brother Brasil e o diagnóstico de bipolaridade, recebido durante tratamento psiquiátrico.

Em meio a todas essas questões sensíveis, a influenciador expôs no livro que viveu momentos de vícios em álcool e outras drogas. Em entrevista à CNN, ela refletiu sobre o desafio de relatar isso e contou como e por quê ela buscava nas substâncias uma fuga da realidade.

“Às vezes buscamos nas substâncias uma forma de preencher alguma dor interna… tudo começou antes da fama, só se intensificou”, disse. 

Vanessa ainda detalhou que escreveu o livro com apoio de uma profissional, responsável por ajudá-la a organizar memórias e trazer a psicologia para a narrativa. O objetivo, segundo a jovem, foi colocar para fora de forma coerente vivências que podem auxiliar os outros. “Chegamos à conclusão de que escrever um livro seria o melhor caminho… queríamos explicar também o lado científico, com a psicologia e tudo mais”, afirmou ao jornal. 

