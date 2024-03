DE VOLTA

Após semanas longe das redes sociais, Vanessa Lopes faz 1° post na web

Influenciadora apertou o botão no programa após problemas mentais

Publicado em 30 de março de 2024 às 09:56

Vanessa Lopes Crédito: Redes sociais

A influenciadora Vanessa Lopes, após semanas longe das redes sociais, voltou para conversar com os seguidores, publicando registros da vida fora das mídias.

Ela passou por um periódo de tratamento da saúde mental após não aguentar ficar muito tempo no BBB 24, saindo do programa ainda bem no início.

No Instagram, ela publicou um textão falando que teve ansiedade e outros problemas, detalhando cada sentimento após ficar confinada na casa mais vigiada do Brasil.

"Medo e alívio… Ansiedade... Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo! Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim. Comer muito para procurar prazer e alívio em algo, já que tudo é sufocante demais! Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem; medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser 'louca' (doida) e real demais; medo de ser normal e sem graça… Essas foram minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio!", iniciou.

Em seguida, Vanessa, que tem 21 anos, revelou ter ficado mais aliviada ao lado da família, dos amigos, fazendo atividade física, até em banhos simples, músicas escutadas sozinha, danças e caminhadas ao ar livre.

A influenciadora com mais de milhões de seguidores contou que, em conversa com o psiquiatra, descobriu que teve um quadro psicótico agudo, ou seja, a mente se rompeu com a realidade, causados pelo estresse, sono e ansiedade.