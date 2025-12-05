CULTURA POP

Loja de artigos vintage e colecionáveis é destaque do Bazá Rozê

Feira de arte acontece no sábado (6) e domingo (7) no Museu de Arte da Bahia, das 13h às 20h

Doris Miranda

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:00

O jornalista Roberto Midlej está à frente da loja Rebobine Crédito: Felipe Midlej

Máquinas de escrever, walkman, fitas k7, vinis, jogos de tabuleiro. Tudo isso remete a lembranças da infância e adolescência de muita gente. E, se você quer reviver um pouco daqueles tempos, pode conferir o itens da loja Rebobine (@rebobine.salvador), que será lançada na edição deste fim de semana do Bazá Rozê, que acontece no sábado (6) e domingo (7), das 13h às 20h, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória.

Criada pelo experiente jornalista de cultura Roberto Midlej, 49, a loja é resultado de uma paixão que ele tem pelo passado. “Nasci em 1976 e vivi a explosão da cultura pop nos anos 1980 no Brasil. Tenho ótimas lembranças do cinema, da música e, principalmente, da televisão da época”, diz. A loja física deve ser lançada no primeiro semestre de 2026.

“Para o Rozê, selecionamos algumas coisas pensando especialmente neste final de ano, quando as pessoas participam de amigo secreto e desejam presentear alguém especial. Há presentes para todo gosto e os preços são os mais variados: vão desde broches de temática vintage a R$ 15 até uma linda máquina de escrever Olivetti, que custa R$ 600”, diz Roberto.

Amostra dos artigos que estarão à venda na Rebobine Crédito: Felipe Midlej

Há LPs dos mais variados preços e períodos, com uma seleção cuidadosa principalmente de música brasileira, paixão de Roberto: “Gosto de música antiga, dos anos 1950, 60… e escolhi algumas coisas desta época, como Elza Soares, Paulinho da Viola. Tem coisa mais antiga também, como Pixinguinha e Noel Rosa. Mas também tem muito disco dos anos 80: Paralamas, Titãs, Capital Inicial…”.

Entre as opções para presente, há carteiras de dinheiro que simulam fitas cassete, vendidas a R$ 49. Cada uma delas reproduz o selo da época, de lançamentos de Caetano Veloso, Chico Buarque, Raul Seixas e Belchior, entre outros.

As miniaturas de carros, que custam em média R$ 95, remetem a modelos clássicos, como um Fusca azul de 1968 e outro que reproduz os carros usados pela polícia de São Paulo na década de 1980. “Não sou um entusiasta de automóveis ‘de verdade’, mas as miniaturas sempre me encantaram”, revela Roberto.

Para os que preferem dar um presente “clássico”, mais sóbrio e para decoração, há itens de porcelana, bandejas e garrafas antigas, além de um aparelho telefônico de disco. Neste caso, há opções a partir de R$ 50.