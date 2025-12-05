Acesse sua conta
Praia do Forte é tema de livro de fotógrafo premiado

Trabalho de Eduardo Moody tem lançamento neste sábado (6), em evento gratuito

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:00

Foto do livro O fotógrafo Eduardo Moody
Foto do livro O fotógrafo Eduardo Moody Crédito: Eduado Moody

Um dos destinos turísticos mais visitados do país, rota obrigatória de quem visita a Bahia, as belezas da Praia do Forte estão sob o olhar fotográfico do soteropolitano e Eduardo Moody, que lança neste sábado (6) o livro Praia do Forte – terrAmar, às 17h30, em um evento aberto ao público no Projeto Tamar.

Veja fotos do livro Praia do Forte – terrAmar

Eduado Moody por Eduardo Moody
Foto do livro O fotógrafo Eduardo Moody por Eduado Moody
Foto do livro O fotógrafo Eduardo Moody por Eduado Moody
Foto do livro O fotógrafo Eduardo Moody por Eduado Moody
Foto do livro O fotógrafo Eduardo Moody por Eduado Moody
Foto do livro O fotógrafo Eduardo Moody por Eduado Moody
O fotógrafo Eduardo Moody por divulgação
Foto do livro O fotógrafo Eduardo Moody por Eduardo Moody
Foto do O fotógrafo Eduardo Moody por Eduardo Moody
1 de 9
Eduado Moody por Eduardo Moody

As imagens capturam a beleza e a diversidade do meio ambiente, além da rica herança artístico-cultural da comunidade local, que abriga uma tradicional vila de pescadores. O cenário das fotografias também inclui patrimônios materiais e imateriais.

A publicação reúne 20 imagens, que mostram a vista aérea, detalhes da arquitetura local, a rotina dos pescadores, os rostos de personagens e a exuberância das paisagens e da cultura, capturadas pelo olhar de Moody com curadoria da artista visual e doutora em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Andréa Beraldo.

Tags:

Fotografia

