SOL E MAR

Praia do Forte é tema de livro de fotógrafo premiado

Trabalho de Eduardo Moody tem lançamento neste sábado (6), em evento gratuito

Doris Miranda

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:00

Foto do livro O fotógrafo Eduardo Moody Crédito: Eduado Moody

Um dos destinos turísticos mais visitados do país, rota obrigatória de quem visita a Bahia, as belezas da Praia do Forte estão sob o olhar fotográfico do soteropolitano e Eduardo Moody, que lança neste sábado (6) o livro Praia do Forte – terrAmar, às 17h30, em um evento aberto ao público no Projeto Tamar.

Veja fotos do livro Praia do Forte – terrAmar 1 de 9

As imagens capturam a beleza e a diversidade do meio ambiente, além da rica herança artístico-cultural da comunidade local, que abriga uma tradicional vila de pescadores. O cenário das fotografias também inclui patrimônios materiais e imateriais.