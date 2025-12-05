Praia do Forte é tema de livro de fotógrafo premiado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:00
Um dos destinos turísticos mais visitados do país, rota obrigatória de quem visita a Bahia, as belezas da Praia do Forte estão sob o olhar fotográfico do soteropolitano e Eduardo Moody, que lança neste sábado (6) o livro Praia do Forte – terrAmar, às 17h30, em um evento aberto ao público no Projeto Tamar.
As imagens capturam a beleza e a diversidade do meio ambiente, além da rica herança artístico-cultural da comunidade local, que abriga uma tradicional vila de pescadores. O cenário das fotografias também inclui patrimônios materiais e imateriais.
A publicação reúne 20 imagens, que mostram a vista aérea, detalhes da arquitetura local, a rotina dos pescadores, os rostos de personagens e a exuberância das paisagens e da cultura, capturadas pelo olhar de Moody com curadoria da artista visual e doutora em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Andréa Beraldo.