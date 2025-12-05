LITERATURA

Nova biografia reimagina juventude de Machado de Assis

Livro sobre Bruxo de Cosme Velho seduz pela ambição do projeto, mas derrapa em lirismo excessivo e repetições estilísticas

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:00

Machado: O Filho do Inverno (Editora Ação | R$ 115 e R$ 91, o e-book) reconstrói o percurso de Machado de Assis a partir de fragmentos — o menino do Morro do Livramento, o tipógrafo que aprendeu o ofício entre tintas e chumbo, o escritor que viria a redesenhar o romance brasileiro. Nessa biografia, C.S. Soares nos mostra a vida de Machado de Assis a partir de uma perspectiva que destaca sua negritude e sua genealogia, recuperando fatos pouco conhecidos, como as histórias dispersas dos avós e dos pais, compondo um quadro familiar e social que busca devolver corpo e atmosfera ao que o tempo dissolveu.

O autor costura as lacunas da vida do escritor carioca com uma pesquisa robusta, desenvolvida ao longo de 15 anos. O resultado, porém, oscila entre a leveza de uma prosa encantada e o peso de uma escrita que se encanta demais consigo mesma. O autor oferece uma narrativa que começa fluida, envolvente, mas logo se enreda em excessos descritivos, repetições e um lirismo que ameaça soterrar o próprio biografado.

Mais eficaz é o modo como Soares situa Machado dentro do ambiente literário de sua época. Ele contrapõe a trajetória do escritor a figuras como Manuel Antônio de Almeida, cujo Memórias de um Sargento de Milícias foi uma referência possível para o jovem Machado; e José de Alencar, que cresceu cercado de privilégios e parecia predestinado ao sucesso — contraste que evidencia a diferença brutal de origem entre eles. Álvares de Azevedo surge como outra influência significativa, marcando a sensibilidade do Machado adolescente, ainda tocado pelo romantismo que depois renegaria.

Outro ponto relevante é a atenção à maçonaria, apresentada como espaço de articulação, sociabilidade e resistência para homens negros do período. Soares sugere que a participação de Machado nesse ambiente ajudou a modelar sua noção de pertencimento, ao mesmo tempo, discreta e profundamente política — um aspecto nem sempre explorado por biógrafos anteriores.

Forma irregular

A escolha por uma escrita poética, contudo, torna-se um risco. Em muitos momentos, o texto se alonga em imagens que nada acrescentam à compreensão de Machado — passagens que funcionariam bem num romance histórico, mas que dificultam a clareza de uma biografia. A insistência em repetições, como o uso exaustivo da palavra “gesto” (em diversos sentidos), e o gosto por frases de efeito que abrem ou encerram capítulos reforçam a sensação de que o autor tenta competir estilisticamente com seu objeto, numa disputa desigual contra alguém que dominava a ironia e a contenção como poucos.

A narrativa ganha consistência na escolha de Soares de abandonar qualquer compromisso rígido com a cronologia. Ele prefere montar um mosaico em que temas, ambientes e relações se entrelaçam. Essa estrutura, ao contrário do estilo por vezes excessivo, funciona: o passado e o futuro do escritor conversam, os capítulos se iluminam mutuamente, e o leitor é convidado a perceber a formação de Machado como uma trama de retornos, rupturas e repetições.

A decisão de não seguir uma linha do tempo convencional permite, inclusive, que Soares explore melhor as tensões da juventude machadiana: o leitor vê surgir, em diferentes momentos, o tipógrafo curioso, o poeta impressionável, o cronista disciplinado e o jovem intelectual atento aos debates políticos. Acompanhamos a maneira como cada uma dessas facetas amadurece, retorna, se contradiz — movimento que aproxima a biografia da lógica própria da memória.

Curiosamente, é essa estrutura não linear que melhor equilibra a instabilidade estilística do autor. Se a prosa oscila entre a verborragia e momentos de precisão luminosa, o desenho do livro, feito de camadas que se sobrepõem, sustenta o conjunto e impede que os excessos conduzam à dispersão total. Há trechos em que o ritmo encontra uma cadência quase hipnótica e conduz o leitor por páginas seguidas, especialmente quando Soares trabalha com paralelos entre a vida íntima e a vida pública do escritor.

Brás Cubas

Essa montagem fragmentada conduz o leitor até o limiar da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em formato de livro, em 1881, ponto de chegada deste primeiro volume. Ao descrever o momento em que Machado se aproxima de sua obra mais revolucionária, Soares sugere — ainda que discretamente — que todas as tramas dispersas ao longo do livro convergem para aquele salto estético: a ironia que se adensava, o incômodo crescente com as convenções do romance, o olhar cada vez mais afiado para a sociedade.