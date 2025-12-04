DO PELOURINHO AO RIO VERMELHO

Festa de Iansã acontece pela primeira vez na Casa Rosa, com caruru e shows de Ana Mametto, Hiran, Ju Moraes

Ingressos custam a partir de R$ 70 e podem ser comprados pelo Sympla

Gilberto Barbosa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:00

Ana Mametto comanda a primeira Festa de Iansã do Rio Vermelho Crédito: Flora Negri

Música, dança, performance e gastronomia se misturam na primeira Festa de Iansã do Rio Vermelho, que acontece nesta quinta (4), a partir das 17h, na Casa Rosa. A celebração conta com shows, performances e um caruru especial preparado para o evento. A iniciativa é da cantora Ana Mametto, em parceria com o músico Yacoce Simões e a Casa Rosa.

A artista conta que a ideia surgiu a partir da sua vontade de levar a celebração a Iansã e a Santa Bárbara para além das fronteiras do Centro Histórico. “A festa é concentrada no Pelourinho e não se expande para o resto da cidade, ao contrário das outras festas populares. A ideia é que ela deixe de ser tímida e passe a ter a mesma força das outras. A entidade é forte r guerreira, mas sua festa não tem o lugar e o brilho que merece”, diz.

Ana Mametto conduz a celebração em show com participação especial de Ju Moraes, Hiran e Mãe Taiane Macedo, líder do Terreiro Cumoa. A programação também conta com apresentação da banda percussiva Yayá Muxima e da dança-oferenda para Iansã Obinrin ti Omi ati Afefe (Mulher das Águas e do Vento), criada por Nildinha Fonseca, coreógrafa do Balé Folclórico da Bahia.

Outra parceira de Mametto é Rose Lima, diretora artística da Casa Rosa. Ela lembra que a ideia surgiu após a festa de Iemanjá do ano passado. A ideia é que a festa não concorra com a celebração popular, que ocorre pela manhã, mas que estenda as comemorações a Iansã para o resto do dia. “O conceito da festa foi reunir, predominantemente, mulheres, para fazer essa louvação. Espero que seja um dia muito feliz, onde possamos bailar, comer e ter as bênçãos e a proteção que podem vir dela. O mundo precisa disso”, diz Rose.

Rainha dos raios

O rapper Hiran vai fazer um dueto da música Rainha dos Raios com Ana Mametto. Para o artista, o evento marca a sua primeira participação na festa de Iansã, que ele considera uma oportunidade “mágica e inesperada”. O soteropolitano também tem relação com a orixá: “Eu sou filho de santo, Dofono de Oxum e tenho uma ligação direta com Iansã no enredo do meu santo. É uma ligação familiar, que envolve minha relação com minha vó (que era de Iansã), com meu pai de santo (que tem Iansã) e com a qualidade do meu próprio orixá, que tem ligação direta com Iansã. Então, para mim será incrível, energética e pessoalmente falando, estar presente nessa celebração”.

Ju Moraes classifica o convite de Ana para a apresentação como uma “honra enorme”. Ela conta que é fã da artista, a quem considera é uma das cantoras mais talentosas do estado. A data escolhida para a celebração torna a oportunidade ainda mais especial. “Iansã é movimento, é coragem, é vento que limpa e transforma. Me identifico muito com essa força. Tenho uma relação de profundo respeito, fé e admiração por tudo o que ela representa. Celebrar Iansã através da música é algo muito simbólico para mim, é como cantar para a própria vida, para a transformação, para a liberdade”, pondera.

Filha de Iansã, Ana Mametto trata o evento como a realização de um sonho e exalta a importância da orixá na sua vida e na sua carreira. “Quando comecei o meu trabalho como solista, Deixe a Gira Girar foi a música que abriu os meus caminhos e me colocou dentro da cena. Espero que seja um final de tarde e início de noite de celebração para possamos dar continuidade à festa nos próximos anos e abrir o campo para que outras pessoas ajudem a espalhar a festa pela cidade”, finaliza.