MÚSICA

Salvador entra na rota da pré-festa oficial do Guns N’ Roses

Evento em abril traz Collin WINNR, DJ da equipe da banda, e promete experiência inédita dos bastidores das turnês internacionais

Gabriela Cruz

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:51

Collin WINNR Crédito: Divulgação

A capital baiana será palco, em abril de 2026, de uma experiência ligada diretamente aos bastidores de uma das maiores bandas de rock do mundo. No dia 14, Salvador recebe a Pre-Party Oficial do Guns N’ Roses, evento que integra a programação paralela da passagem do grupo pelo Brasil. Os ingressos podem ser adquiridos aqui.

À frente da noite está Collin WINNR, DJ norte-americano, produtor e integrante da equipe técnica do grupo há 14 anos. WINNR atua diretamente com a tecladista Melissa Reese e construiu sua carreira na cena musical de Los Angeles. O evento, que acompanha a passagem da banda pelo país em 2026, acontece no Boulevard Hall (no hotel Mercure Boulevard) e promete transportar o público para a atmosfera das turnês internacionais da banda.



Collin WINNR em Salvador 1 de 9

A proposta do evento é oferecer uma imersão pouco acessível ao público geral: a vivência dos bastidores de uma grande turnê internacional. A experiência, segundo a organização, recria a energia e o ambiente que, tradicionalmente, ficam restritos à equipe e ao círculo interno da banda.

Antes de chegar à Bahia, a pré-festa teve uma edição de estreia em São Paulo, em 2025, reunindo centenas de fãs e integrantes da crew internacional. Em Salvador, a expectativa é repetir o sucesso, com uma proposta centrada no universo do rock dos anos 80, marcada pela intensidade sonora e pelo clima autêntico das turnês globais.

Serviço

Evento: Pre-Party Oficial Guns N’ Roses – Salvador

Data: 14 de abril de 2026

Local: Boulevard Hall (no hotel Mercure Boulevard)

Vendas: a partir de 24 de março, via Sympla