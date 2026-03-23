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Salvador entra na rota da pré-festa oficial do Guns N’ Roses

Evento em abril traz Collin WINNR, DJ da equipe da banda, e promete experiência inédita dos bastidores das turnês internacionais

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:51

Collin WINNR
Collin WINNR Crédito: Divulgação

A capital baiana será palco, em abril de 2026, de uma experiência ligada diretamente aos bastidores de uma das maiores bandas de rock do mundo. No dia 14, Salvador recebe a Pre-Party Oficial do Guns N’ Roses, evento que integra a programação paralela da passagem do grupo pelo Brasil. Os ingressos podem ser adquiridos aqui.

À frente da noite está Collin WINNR, DJ norte-americano, produtor e integrante da equipe técnica do grupo há 14 anos. WINNR atua diretamente com a tecladista Melissa Reese e construiu sua carreira na cena musical de Los Angeles. O evento, que acompanha a passagem da banda pelo país em 2026, acontece no Boulevard Hall (no hotel Mercure Boulevard) e promete transportar o público para a atmosfera das turnês internacionais da banda.

Collin WINNR em Salvador

Collin WINNR por Divulgação
Festa por Divulgação
Collin WINNR por Divulgação
Collin WINNR por Divulgação
Local do evento por Divulgação
Collin WINNR por Divulgação
Collin WINNR por Divulgação
Alexandre Afonso, jornalista e produtor do evento por Divulgação
Dan Morais, consultor gastronômico e produtor do evento por Divulgação
1 de 9
Collin WINNR por Divulgação

A proposta do evento é oferecer uma imersão pouco acessível ao público geral: a vivência dos bastidores de uma grande turnê internacional. A experiência, segundo a organização, recria a energia e o ambiente que, tradicionalmente, ficam restritos à equipe e ao círculo interno da banda.

Antes de chegar à Bahia, a pré-festa teve uma edição de estreia em São Paulo, em 2025, reunindo centenas de fãs e integrantes da crew internacional. Em Salvador, a expectativa é repetir o sucesso, com uma proposta centrada no universo do rock dos anos 80, marcada pela intensidade sonora e pelo clima autêntico das turnês globais.

Serviço

Evento: Pre-Party Oficial Guns N’ Roses – Salvador

Data: 14 de abril de 2026

Local: Boulevard Hall (no hotel Mercure Boulevard)

Vendas: a partir de 24 de março, via Sympla

Informações: www.rockfreeday.com.br

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