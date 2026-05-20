GRATUITO

Arte 100% nordestina: Bule Bule é homenageado em evento de cordel

7ª Feira do Cordel Brasileiro começa neste sábado (23) com música, oficinas e palestras

Doris Miranda

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:00

Mestre Bule Bule Crédito: ALVARO BRAVO JUNIOR

O cordelista, sambador e compositor baiano Mestre Bule Bule está entre os destaques da 7ª Feira do Cordel Brasileiro, realizada entre 23 e 31 de maio na Caixa Cultural Salvador. O artista participa da programação nos dias 28 e 30, reunindo literatura popular, música e manifestações da cultura baiana. O acesso é gratuito.

Nos sábado (23), às 20h, e domingo (24), às 19h, Chambinho do Acordeon faz show especial Nos Passos do Rei Luiz, que homenageia Gonzagão. A programação do evento reúne shows, recitais, cantorias, palestras, oficinas e exposição com cordéis, livros, xilogravuras e outros itens ligados à cultura popular brasileira

No dia 28, às 16h, Bule Bule participa da palestra A Vida e a Obra de Rodolfo Coelho Cavalcante, ao lado da pesquisadora Edilene Matos, com mediação de Marco Haurélio. Em seguida, às 17h30, o artista integra a abertura oficial da feira ao lado do curador, Mestre Klévisson Viana, e outros nomes da literatura de cordel e da cultura popular. Já no dia 30 de maio, sobe ao palco do anfiteatro, às 20h, para o show Samba de Compadres, ao lado de Adiel Luna.

Reconhecido como um dos principais nomes da cultura popular do país, Mestre Bule Bule construiu trajetória ligada ao cordel, ao samba rural e à oralidade popular. O artista atua há décadas na preservação e difusão das manifestações culturais do interior baiano, participando de festivais, feiras literárias e projetos ligados à poesia popular. Sua carreira reúne atuação como repentista, escritor, compositor e pesquisador das tradições orais brasileiras.

Programação

A 7ª Feira do Cordel Brasileiro terá também programação formativa com palestras, mesas e debate sobre literatura de cordel, oralidade, cultura popular e os desafios contemporâneos da produção cultural brasileira. As atividades acontecem no Salão Nobre da Caixa Cultural Salvador, com entrada gratuita.

A agenda começa no dia 28 de maio, às 16h, com a palestra de Bule Bule e Edilene Matos. A atividade propõe uma reflexão sobre a contribuição de Rodolfo Coelho Cavalcante para a literatura popular brasileira.

No dia 29, às 14h, Marco Haurélio profere a palestra Nos Domínios de Trancoso: da Oralidade ao Cordel. Em seguida, às 16h, acontece a mesa No País da Poesia Popular, com o cineasta José Araripe Jr e cordelistas convidados, com mediação da pesquisadora Maria Alice Amorim.

A programação segue no dia 30 com a mesa A Obra de Capinan e a Literatura de Cordel: um diálogo pertinente, às 14h, reunindo o compositor Capinan e Edilene Matos. Em seguida, acontece a mesa Vozes Femininas do Cordel Baiano, com participação de Creusa Meira, Vivi Lissek e Zuzu Oliveira, também mediada por Maria Alice Amorim.

Encerrando as ações formativas, no dia 31 será realizado o debate Uso da IA: Vantagem ou Aniquilamento da Cultura Popular?, com participação de cordelistas e xilogravadores presentes na feira.