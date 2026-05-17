Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marca baiana une arte e consciência ambiental em coleção inspirada nos manguezais da Ilha de Itaparica

Gamboa Brasil lança Coleção Manguezal, primeira linha outono-inverno inspirada no ecossistema costeiro brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 17 de maio de 2026 às 15:44

Gamboa Brasil
As estampas da marca, assinadas por Meire, foram inspiradas no manguezal Crédito: Divulgação

O manguezal deixou de ser apenas paisagem costeira para ocupar o centro da narrativa estética da Gamboa Brasil. Em sua primeira investida no calendário outono-inverno, a marca baiana apresenta a Coleção Manguezal, linha que aproxima moda, arte e consciência ambiental a partir de referências visuais e simbólicas de um dos ecossistemas mais importantes do litoral brasileiro.

Conhecida pelo trabalho em seda pura premium e pelas estampas pintadas manualmente em aquarela no papel, a marca fundada por Meire Ehrensperger amplia agora seu repertório criativo ao construir uma coleção guiada menos pela lógica sazonal e mais pela ideia de permanência, característica que acompanha o DNA autoral da label desde sua criação, em 2017.

Gamboa Brasil

Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
Gamboa Brasil por Divulgação
1 de 15
Gamboa Brasil por Divulgação

A coleção chega em duas etapas: a primeira, lançada neste semestre, dedicada ao outono-inverno; a segunda prevista para setembro, durante a temporada primavera-verão. O resultado é um guarda-roupa marcado por fluidez, leveza e uma cartela cromática que mergulha em tons terrosos, verdes suaves e amarelos naturais inspirados na vegetação, na lama fértil e na luz filtrada típica dos manguezais.

Mais do que reproduzir elementos da natureza, a coleção tenta traduzir atmosferas. Nas estampas criadas por Meire Ehrensperger, folhas, raízes expostas, marés e texturas orgânicas aparecem reinterpretadas em aquarelas delicadas que preservam certa sensação de movimento. Entre os símbolos presentes estão o voo do guará, o aratu e os desenhos sinuosos deixados pela maré, imagens que reforçam a ideia de um ecossistema vivo e em constante transformação.

O manguezal surge também como metáfora

Considerado berçário da vida marinha e peça-chave para o equilíbrio climático, o bioma aparece na coleção associado a conceitos de acolhimento, resistência e continuidade. Esse discurso atravessa toda a campanha, que propõe uma leitura mais contemplativa da relação entre natureza e pertencimento. 

É justamente nessa dimensão que a coleção se conecta ao Projeto Recife das Pinaúnas, iniciativa realizada na Ilha de Itaparica voltada à educação ambiental em áreas de manguezal. O projeto promove oficinas, trilhas ecológicas e plantio de mudas nativas com crianças e adolescentes de comunidades locais, aproximando estudantes da rede pública do ecossistema em que vivem.

A aproximação entre moda e pauta ambiental não é exatamente novidade no mercado, mas, no caso da Gamboa Brasil, o discurso aparece mais ligado à construção de imaginário e identidade cultural do que à adoção de tendências sustentáveis como estratégia de marketing. A coleção parte de uma relação afetiva da própria criadora com o mangue, sentimento que também atravessa o poema autoral A Mãe Manguezal, escrito por Meire Ehrensperger.

“Sempre enxerguei o manguezal como uma grande mãe: aquela que acolhe, protege, alimenta e sustenta”, afirma a designer.

A fala ajuda a entender o caminho escolhido pela marca nesta temporada: menos literal, mais sensorial. Em vez de transformar o bioma apenas em estampa, a coleção tenta capturar sua atmosfera silenciosa, úmida e orgânica, um movimento que reforça a proposta da Gamboa Brasil de trabalhar a moda como extensão de memória, arte e território.

Com produção limitada e tiragens reduzidas, no máximo três peças por estampa, a marca mantém a lógica de minicoleções exclusivas que se tornaram assinatura da label baiana. Em Manguezal, porém, essa proposta ganha um novo contorno: o de transformar um ecossistema inteiro em linguagem estética.

Manguezal inspira poema

A MÃE MANGUEZAL

“Um passeio em silêncio a bordo de

um bioma dançante, intrigante,

Os nobres vinháticos navegam em forma de lindas canoas esguias,

passageiros iniciam sua busca pela sobrevivência.

O magnífico Guará voa alto

e anuncia a saída das águas para o mar

A grande festa se inicia e a orquestra começa a soar.

À beira da lama, o mangue emerge e se torna um palco exuberante

Surge a grande mãe redentora, idosa, cheia de vida,

Em seu colo farto acontece a magia do

tão desejado abraço acolhedor.

Nas entranhas de suas raízes, a riqueza em abundância

onde acontece o movimento da vida

O canto das guerreiras marisqueiras suaviza a jornada

O sustento diário é conquistado com fé e muita luta

E, no fundo dos olhos agradecidos, revela-se a confiança serena

A certeza de um abraço dessa mãe sempre presente

Com o qual ainda se pode contar amanhã.”

Meire Ehrensperger

Mais recentes

Imagem - Molho Lambão: livro revelas os muitos lados e ritmos da cidade

Molho Lambão: livro revelas os muitos lados e ritmos da cidade
Imagem - Com coquetel e nomes da gastronomia, Restaurant Week abre edição 2026 em Salvador

Com coquetel e nomes da gastronomia, Restaurant Week abre edição 2026 em Salvador
Imagem - Marcela Bellas lança disco com show na Casa da Mãe

Marcela Bellas lança disco com show na Casa da Mãe