MÚSICA

Marcela Bellas lança disco com show na Casa da Mãe

Repertório do álbum Baianamente será apresentado nesta sexta (15)

Doris Miranda

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:00

A cantora Marcela Bellas Crédito: Paula Aline

A cantora e compositora Marcela Bellas apresenta seu novo álbum, Baianamente, com show realizado nesta sexta (15), às 21h, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. O trabalho autoral transforma identidade em poesia, e faz da música um território de memória, afeto, identidade e celebração.

Em Baianamente, Marcela assume uma entrega artística ainda mais completa, assinando todas as faixas e também a direção musical, produção e execução instrumental das músicas. O resultado? Segundo ela, um trabalho que evidencia ainda mais sua versatilidade.

“Posso definir Baianamente como um disco brasileiro e atual, que traz uma mulher intuitiva, forte, e que segue seu caminho com autonomia e fé. O amor é um tema muito presente nesse álbum, onde o romance se mistura à cidade de Salvador, percorrendo lugares emblemáticos como o Porto da Barra, a Ribeira, o Pelourinho e o Rio Vermelho. É um disco intenso, íntimo, romântico, cheio de referências, conduzido pelos ritmos da Bahia”, conceitua a cantora, que se apresenta na Casa da Mãe com banda formada por percussão, teclados e violão.

O disco dialoga com referências que partem da música baiana se expandem para o samba, o cancioneiro popular e a poesia urbana, onde Marcela constrói, sem perder sua assinatura, uma sonoridade contemporânea que conecta tradição e experimentação. Por isso, Marcela Bellas se autodenomina como uma artista da Nova MPB. Reconhecida por sua trajetória na música baiana, a compositora é dona de uma voz singular e de interpretação única. Seu primeiro álbum, Será que Caetano Vai Gostar?, foi lançado em 2009. Os mais recentes, de 2020 e 2021, respectivamente, são Beat Bolero e o EP Gregório - Poesia Barroca e Música Baiana.