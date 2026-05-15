Marcela Bellas lança disco com show na Casa da Mãe

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Doris Miranda
Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:00
A cantora e compositora Marcela Bellas apresenta seu novo álbum, Baianamente, com show realizado nesta sexta (15), às 21h, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. O trabalho autoral transforma identidade em poesia, e faz da música um território de memória, afeto, identidade e celebração.
Em Baianamente, Marcela assume uma entrega artística ainda mais completa, assinando todas as faixas e também a direção musical, produção e execução instrumental das músicas. O resultado? Segundo ela, um trabalho que evidencia ainda mais sua versatilidade.
“Posso definir Baianamente como um disco brasileiro e atual, que traz uma mulher intuitiva, forte, e que segue seu caminho com autonomia e fé. O amor é um tema muito presente nesse álbum, onde o romance se mistura à cidade de Salvador, percorrendo lugares emblemáticos como o Porto da Barra, a Ribeira, o Pelourinho e o Rio Vermelho. É um disco intenso, íntimo, romântico, cheio de referências, conduzido pelos ritmos da Bahia”, conceitua a cantora, que se apresenta na Casa da Mãe com banda formada por percussão, teclados e violão.
O disco dialoga com referências que partem da música baiana se expandem para o samba, o cancioneiro popular e a poesia urbana, onde Marcela constrói, sem perder sua assinatura, uma sonoridade contemporânea que conecta tradição e experimentação. Por isso, Marcela Bellas se autodenomina como uma artista da Nova MPB. Reconhecida por sua trajetória na música baiana, a compositora é dona de uma voz singular e de interpretação única. Seu primeiro álbum, Será que Caetano Vai Gostar?, foi lançado em 2009. Os mais recentes, de 2020 e 2021, respectivamente, são Beat Bolero e o EP Gregório - Poesia Barroca e Música Baiana.
SERVIÇO - Marcela Bellas no show de lançamento do álbum Baianamente | sexta (15), às 21h, na Casa da Mãe, Rio Vermelho | Ingressos: R$ 40, à venda no Sympla.