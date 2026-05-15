CELEBRAÇÃO

Roupa Nova volta a Salvador com show intimista e clássicos que marcaram gerações

Banda se apresenta na capital baiana neste sábado (16)

Maria Raquel Brito

Publicado em 15 de maio de 2026 às 05:00

Roupa Nova se apresenta em Salvador neste sábado (16) Crédito: Divulgação

Se você cresceu no Brasil, é difícil que não tenha cantarolado em algum momento as canções do Roupa Nova. Whisky a Go Go, Dona, A Viagem… Sucesso no rádio e em novelas, a banda é trilha sonora de brasileiros e brasileiras há mais de quatro décadas. Agora, revisita e celebra os clássicos em grande estilo com a turnê “Simplesmente Roupa Nova”, que desembarca em Salvador neste sábado (16), na Concha Acústica. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

A turnê tem uma proposta mais intimista e nasceu da vontade que a banda tinha de estar ainda mais próxima do público. Ao longo do show, além de cantar junto, os fãs terão espaço para fazer perguntas aos integrantes do Roupa Nova. Em determinado momento, o tecladista e vocalista Ricardo Feghali desce para o meio da plateia.

Roupa Nova tem mais de 45 anos de trajetória 1 de 2

“É um espetáculo que celebra a nossa história, mas também reforça esse momento de conexão ainda mais forte com quem caminhou com a gente nesses mais de 45 anos”, define Kiko, guitarrista da banda.

Se tem uma cidade que caminhou com eles, foi Salvador. A capital baiana sempre está no roteiro das turnês do Roupa Nova. Quando celebraram 40 anos de carreira, a Bahia recebeu dois shows: um em Lauro de Freitas, no Armazém Convention, em 2023, e outro em Salvador, em 2024. A última vez que o sexteto passou por aqui foi em 17 de maio do ano passado, com a ‘Tour 2025’ – e retorna com quase um ano exato de diferença.

“Salvador tem uma energia única, um público caloroso, que sempre recebeu o Roupa Nova com muito carinho ao longo da nossa carreira. Toda vez que voltamos à cidade é uma emoção especial, porque existe uma conexão muito verdadeira com os fãs soteropolitanos. Temos certeza de que será mais uma noite inesquecível, de muita emoção, música e celebração junto desse público maravilhoso”, afirma o guitarrista.

Longevidade

Desde sua formação, em 1980, o Roupa Nova acumula conquistas. Com seu pop rock tão característico, a banda lançou 38 discos, vendeu mais de 20 milhões de cópias e emplacou 35 temas em novelas (é, por sinal, recordista em trilhas sonoras nos folhetins). Nesse período também fez parcerias com Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Sandra de Sá, Fagner, David Coverdale e Lulu Santos. Também venceu um Grammy Latino com o álbum Roupa Nova em Londres, de 2009.

Formada atualmente por Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares, o Roupa Nova foi, até 2020, a banda mais longeva em atividade ininterrupta desde a sua formação original. Naquele ano perderam o vocalista Paulinho, que faleceu em decorrência da covid-19, e Nestares entrou oficialmente para a banda. Ao celebrar a história do sexteto, a turnê também mantém viva a memória de Paulinho.

Hoje, quando olham para trás, os integrantes enxergam a trajetória de mais de 45 anos com gratidão e orgulho. “Foram décadas de muita dedicação, amor pela música e respeito ao público. Conseguimos transformar um sonho em uma história que atravessa gerações, e isso é muito especial pra nós. O mais bonito é perceber que nossas músicas continuam fazendo parte da vida das pessoas, criando memórias e emocionando diferentes públicos”, diz Kiko.

Para o futuro, ainda têm muitos planos e sonhos em mente. Por ora, a atenção está voltada para momentos que certamente ficarão marcados na história da banda, como o retorno ao Rock in Rio após 35 anos. O festival, no qual Roupa Nova se apresentou em 1991, tem um significado muito importante na carreira do grupo, diz Kiko. Este ano, eles retornam para um show no Palco Sunset, no dia 7 de setembro, com participação de Guilherme Arantes.