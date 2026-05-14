CINEMA

Inspirado em “Pantera Negra”, filme baiano aborda ancestralidade e infância negra

Produção estreia este mês, com exibição gratuita em Salvador

Maria Raquel Brito

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:44

Protagonista tem experiência inspirada em Pantera Negra Crédito: Gabriela Palha/Divulgação

Um garoto de 10 anos é transportado para um universo afrofuturista após assistir ao filme “Pantera Negra”. Lá, passa a se reconhecer como rei e estabelece conexões com sua ancestralidade e identidade. É esta a premissa do filme baiano “O espaço é o lugar”, que estreia no dia 29 de maio, na Sala de Cinema Walter da Silveira, em Salvador. A exibição acontece às 14h, em sessão gratuita e com classificação livre.

Dirigida por Roberto Saturnino, a produção discute pertencimento, imaginário e representatividade negra no audiovisual através da perspectiva infantil. A obra integra uma série de produções contemporâneas que têm colocado a infância negra no centro das narrativas cinematográficas brasileiras.

“O espaço é o lugar” estreia no dia 29 de maio Crédito: Gabriela Palha/Divulgação

Segundo Saturnino, a escolha de contar a história a partir do olhar de uma criança está relacionada ao processo de formação da identidade. “É ali que tudo começa. A infância é o lugar onde a gente forma nossos sonhos, nossos medos e também nossa identidade. Eu me reconheço muito nesse menino. Cresci imaginando, criando mundos, tentando entender quem eu era”, afirma.

O cineasta também destaca o significado de realizar a estreia do primeiro filme em Salvador, com acesso gratuito ao público. “Salvador é um território que carrega força, história e ancestralidade. Poder lançar meu primeiro filme aqui, de forma gratuita, é garantir acesso. Quero que as pessoas que se veem nesse filme possam assistir, se reconhecer, sentir que aquele espaço também é delas”, diz.

Para a assistente de direção Ema Ribeiro, a relevância do projeto também passa pelas condições de realização do cinema independente na Bahia. “A gente precisa olhar não só para o filme em si, mas para as condições que tornam esse filme possível: as políticas públicas de incentivo, a equipe que se reúne em torno do projeto e os encontros que acontecem durante o processo”, pontua.

Ema também ressalta o significado do longa dentro da produção audiovisual baiana contemporânea. “Estamos falando do primeiro filme de um diretor interiorano, de alguém que escolhe contar uma história a partir das próprias referências, do seu território e do seu olhar. Isso já é, por si só, muito significativo. E essa importância também está em como essa história é contada. Na linguagem, na narrativa, na estética, mas também em quem a conta e em quem a constrói junto ”, completa.

O projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, realizados com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura, e executados pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado.

SERVIÇO

O quê: Estreia do filme “O espaço é o lugar”

Quando: 29 de maio, das 14h às 17h

Onde: Sala de Cinema Walter da Silveira – Salvador (BA)

Entrada: Gratuita