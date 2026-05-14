MÚSICA

Grupo Os Bentos & A Trilhambígua faz show no Teatro Gamboa

Apresentação acontece dia 21 de maio

Doris Miranda

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06:00

Os Bentos & A Trilhambígua Crédito: Vinicius Lacerda

Após a estreia do projeto Rapsódia Brasilis, os artistas soteropolitanos Os Bentos & A Trilhambígua ingressam em mais uma experimentação temática na música. Em Canções Para Adiar o Fim do Mundo, os músicos buscam suas inspirações nos sentimentos que tomam parte do nosso corpo durante períodos políticos turbulentos que permeiam nossa contemporaneidade.

Esse conglomerado de canções autorais surge como um grande manifesto em meio ao caos que o mundo está vivendo, seus atos estão desde dedicatórias de amor até reflexões existenciais sobre o eu jovem moderno. Como dormir sem saber se teremos o dia de amanhã? Esse será o último “boa-noite”? O último “Eu te amo”? Quem está por trás de tudo isso? Tudo está em guerra. O grupo faz show no Teatro Gamboa no próximo dia 21 de maio, às 19h.

Bento Mota é compositor e guitarrista, nascido no Rio de Janeiro e criado na Bahia. Permeando os cantos do cenário alternativo de Salvador com sua música envelhecida pelas manchas do café diamantino. É membro fundador da banda O Declínio de Seraphitus, cujo disco está sendo produzido pelo selo Casa das Máquinas. Suas composições traduzem o som de memórias e relampejos melancólicos que orbitam o aconchego dos sonhos.

Bento Simas (guitarra e voz) começou a compor frente à necessidade de contar as histórias que guardava para si. Leonino do primeiro decanato, suas composições com vestígios autobiográficos projetam cenários imaginários quase que familiares, ancorando-se em suas referências do pop-rock e MPB.

O projeto musical Trilha Ambígua se une para encorpar esse show. Bento Mota (guitarra e voz), Tom Firmino (baixo) e JG Almeida (bateria), artistas emergentes do cenário alternativo de Salvador, formam a banda autoral inclinada ao som da MPB, do rock fusionado e da psicodelia tropical, buscando traçar os caminhos sonoros íntimos do experimentalismo e da crueza de um power trio. Das improvisações que bebem do jazz até o som pesado do rock setentista, o grupo emulsiona essas referências e apresenta ao público essa trilha de significados sobre a existência.