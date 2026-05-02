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MAB recebe Festival Yogas com aulas, rodas de conversa e experiências sensoriais

Evento acontece nos dias 16 e 17 de maio

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de maio de 2026 às 19:27

Festival acontece nos próximos dais 16 e 17
Festival acontece nos próximos dais 16 e 17 Crédito: Divulgação

O Museu de Arte da Bahia (MAB) recebe este mês um projeto ideal para quem gosta de yoga. É o Festival Yogas, que acontece nos dias 16 e 17 de maio com atividades como aulas de diferentes abordagens do yoga, rodas de conversa e de mantras, banho de som (soundhealing) e aula de rebolado. O festival tem atrações gratuitas e outras pagas, com ingressos disponíveis no Sympla.

A iniciativa tem o objetivo de conectar interessados no tema e envolvê-los em práticas, diálogos e experiências. Não é necessário ter experiência prévia para participar. Além disso, o evento oferece práticas abertas ao público na área externa do museu, onde também ocorre o já conhecido BaZá RoZê, feira que valoriza o empreendedorismo feminino com opções gastronômicas, artesanais e artísticas.

Festival Yogas chega a Salvador

Victoria Goulart é uma das idealizadoras do festival por Divulgação
Victoria Goulart é uma das idealizadoras do festival por Divulgação
Juliana Barrena é uma das idealizadoras do festival  por Divulgação
Juliana Barrena é uma das idealizadoras do festival por Divulgação
Gabriela Passos é uma das idealizadoras do festival por Divulgação
Gabriela Passos é uma das idealizadoras do festival por Divulgação
BaZá Rozê acontece na área externa do MAB nos dias do Festival Yogas por Divulgação
BaZá Rozê acontece na área externa do MAB nos dias do Festival Yogas por Divulgação
BaZá Rozê acontece na área externa do MAB nos dias do Festival Yogas por Divulgação
BaZá Rozê acontece na área externa do MAB nos dias do Festival Yogas por Divulgação
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Victoria Goulart é uma das idealizadoras do festival por Divulgação

De acordo com a psicóloga e enfermeira Juliana Santos, a prática de yoga é um grande aliado para quem deseja ampliar a percepção emocional, regular a ansiedade e fortalecer a capacidade de escuta. Para a especialista, agir em direção ao autocuidado é uma forma de adquirir uma conexão como indivíduo e como sociedade, o que potencializa significativamente o bem-estar individual e coletivo. “No dia a dia isso se traduz em mais equilíbrio, mais consciência nas escolhas e uma relação mais respeitosa consigo mesmo, e com o outro”, explica.

As idealizadoras do Yogas, professoras Gabriela Passos, Juliana Barrena e Victoria Goulart, acreditam no evento como uma potencialização da prática. De acordo com o trio, o desejo central é o de movimentar as ideias sobre Yoga dentro da cidade de Salvador, trazendo o que há de mais contemporâneo sobre a prática.

Para Gabriela, por exemplo, a vontade de trabalhar o viés cultural do yoga faz com que o MAB seja uma escolha certeira para receber o festival. “A nossa ideia é que a pessoa possa ir para o festival e realmente passar o dia todo, porque ali ela vai encontrar tudo que precisa para ter um dia especial, com muita troca”, diz.

A parceria com a feira artística BaZá RoZê surgiu de forma a estabelecer uma conexão ainda mais forte com os participantes e ampliar o conforto deles. Para Brenda Medeiros, idealizadora do intento, fazer a feira dentro do Yogas é mais uma oportunidade de diversificar os espaços ocupados pelo RoZê dentro da cidade.

Oferecer à população um espaço seguro de troca, pertencimento e conexão é, segundo o trio de criadoras do Festival Yogas, uma das maiores metas da iniciativa. A participação do RoZê e a escolha do MAB estão alinhadas a isso. “O festival pode ser um lugar de buscas e encontros”, comenta Juliana Barrena.

Programação completa:

SÁBADO

8h às 9h: abertura com roda de mantras

9:15h às 10:15: prática de vinyasa yoga

10:30h às 11:30h: prática de flow intuitivo

10:15h às 11:45h: prática de vinyasa yoga

2:15h de intervalo para almoço

14h às 15:30h: roda de conversa - yoga e pluralidade

16h às 16:50h: prática de kemetic yoga

17h às 17:50h: prática de hatha yoga

DOMINGO

9h às 10:15h: prática de ashtanga yoga

10:30h às 11:45h: prática de budokon yoga

2:15h de intervalo para almoço

14h às 15h: prática relaxante com soundhealing

15:15h às 16:15h prática de iyengar yoga

16:30h às 17:30h: prática de hatha yoga

17:45h às 18:45h: prática de rebolado

Programação BaZá RoZê

Expositores de moda, arte e gastronomia das 9h às 19h

E atrações abertas ao público:

Sábado, 16/05

14h30: Oficina: Brincadeiras de Circo

17h: Show: "Bumbum Astral" com Brina Costa e Paulo Mutti

Domingo, 17/05

14h30: Oficina: Brincadeiras de Quintal

17h: Show: "As Rosas não falam" com Pedro de Rosa e Ruan de Souza

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