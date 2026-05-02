MAB recebe Festival Yogas com aulas, rodas de conversa e experiências sensoriais

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Maria Raquel Brito
Publicado em 2 de maio de 2026 às 19:27
O Museu de Arte da Bahia (MAB) recebe este mês um projeto ideal para quem gosta de yoga. É o Festival Yogas, que acontece nos dias 16 e 17 de maio com atividades como aulas de diferentes abordagens do yoga, rodas de conversa e de mantras, banho de som (soundhealing) e aula de rebolado. O festival tem atrações gratuitas e outras pagas, com ingressos disponíveis no Sympla.
A iniciativa tem o objetivo de conectar interessados no tema e envolvê-los em práticas, diálogos e experiências. Não é necessário ter experiência prévia para participar. Além disso, o evento oferece práticas abertas ao público na área externa do museu, onde também ocorre o já conhecido BaZá RoZê, feira que valoriza o empreendedorismo feminino com opções gastronômicas, artesanais e artísticas.
Festival Yogas chega a Salvador
De acordo com a psicóloga e enfermeira Juliana Santos, a prática de yoga é um grande aliado para quem deseja ampliar a percepção emocional, regular a ansiedade e fortalecer a capacidade de escuta. Para a especialista, agir em direção ao autocuidado é uma forma de adquirir uma conexão como indivíduo e como sociedade, o que potencializa significativamente o bem-estar individual e coletivo. “No dia a dia isso se traduz em mais equilíbrio, mais consciência nas escolhas e uma relação mais respeitosa consigo mesmo, e com o outro”, explica.
As idealizadoras do Yogas, professoras Gabriela Passos, Juliana Barrena e Victoria Goulart, acreditam no evento como uma potencialização da prática. De acordo com o trio, o desejo central é o de movimentar as ideias sobre Yoga dentro da cidade de Salvador, trazendo o que há de mais contemporâneo sobre a prática.
Para Gabriela, por exemplo, a vontade de trabalhar o viés cultural do yoga faz com que o MAB seja uma escolha certeira para receber o festival. “A nossa ideia é que a pessoa possa ir para o festival e realmente passar o dia todo, porque ali ela vai encontrar tudo que precisa para ter um dia especial, com muita troca”, diz.
A parceria com a feira artística BaZá RoZê surgiu de forma a estabelecer uma conexão ainda mais forte com os participantes e ampliar o conforto deles. Para Brenda Medeiros, idealizadora do intento, fazer a feira dentro do Yogas é mais uma oportunidade de diversificar os espaços ocupados pelo RoZê dentro da cidade.
Oferecer à população um espaço seguro de troca, pertencimento e conexão é, segundo o trio de criadoras do Festival Yogas, uma das maiores metas da iniciativa. A participação do RoZê e a escolha do MAB estão alinhadas a isso. “O festival pode ser um lugar de buscas e encontros”, comenta Juliana Barrena.
SÁBADO
8h às 9h: abertura com roda de mantras
9:15h às 10:15: prática de vinyasa yoga
10:30h às 11:30h: prática de flow intuitivo
10:15h às 11:45h: prática de vinyasa yoga
2:15h de intervalo para almoço
14h às 15:30h: roda de conversa - yoga e pluralidade
16h às 16:50h: prática de kemetic yoga
17h às 17:50h: prática de hatha yoga
DOMINGO
9h às 10:15h: prática de ashtanga yoga
10:30h às 11:45h: prática de budokon yoga
2:15h de intervalo para almoço
14h às 15h: prática relaxante com soundhealing
15:15h às 16:15h prática de iyengar yoga
16:30h às 17:30h: prática de hatha yoga
17:45h às 18:45h: prática de rebolado
Expositores de moda, arte e gastronomia das 9h às 19h
E atrações abertas ao público:
Sábado, 16/05
14h30: Oficina: Brincadeiras de Circo
17h: Show: "Bumbum Astral" com Brina Costa e Paulo Mutti
Domingo, 17/05
14h30: Oficina: Brincadeiras de Quintal
17h: Show: "As Rosas não falam" com Pedro de Rosa e Ruan de Souza