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MAB recebe Festival Yogas com aulas, rodas de conversa e experiências sensoriais

Evento acontece nos dias 16 e 17 de maio

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de maio de 2026 às 19:27

Festival acontece nos próximos dais 16 e 17 Crédito: Divulgação

O Museu de Arte da Bahia (MAB) recebe este mês um projeto ideal para quem gosta de yoga. É o Festival Yogas, que acontece nos dias 16 e 17 de maio com atividades como aulas de diferentes abordagens do yoga, rodas de conversa e de mantras, banho de som (soundhealing) e aula de rebolado. O festival tem atrações gratuitas e outras pagas, com ingressos disponíveis no Sympla.

A iniciativa tem o objetivo de conectar interessados no tema e envolvê-los em práticas, diálogos e experiências. Não é necessário ter experiência prévia para participar. Além disso, o evento oferece práticas abertas ao público na área externa do museu, onde também ocorre o já conhecido BaZá RoZê, feira que valoriza o empreendedorismo feminino com opções gastronômicas, artesanais e artísticas.

Festival Yogas chega a Salvador 1 de 10

De acordo com a psicóloga e enfermeira Juliana Santos, a prática de yoga é um grande aliado para quem deseja ampliar a percepção emocional, regular a ansiedade e fortalecer a capacidade de escuta. Para a especialista, agir em direção ao autocuidado é uma forma de adquirir uma conexão como indivíduo e como sociedade, o que potencializa significativamente o bem-estar individual e coletivo. “No dia a dia isso se traduz em mais equilíbrio, mais consciência nas escolhas e uma relação mais respeitosa consigo mesmo, e com o outro”, explica.

As idealizadoras do Yogas, professoras Gabriela Passos, Juliana Barrena e Victoria Goulart, acreditam no evento como uma potencialização da prática. De acordo com o trio, o desejo central é o de movimentar as ideias sobre Yoga dentro da cidade de Salvador, trazendo o que há de mais contemporâneo sobre a prática.

Para Gabriela, por exemplo, a vontade de trabalhar o viés cultural do yoga faz com que o MAB seja uma escolha certeira para receber o festival. “A nossa ideia é que a pessoa possa ir para o festival e realmente passar o dia todo, porque ali ela vai encontrar tudo que precisa para ter um dia especial, com muita troca”, diz.

A parceria com a feira artística BaZá RoZê surgiu de forma a estabelecer uma conexão ainda mais forte com os participantes e ampliar o conforto deles. Para Brenda Medeiros, idealizadora do intento, fazer a feira dentro do Yogas é mais uma oportunidade de diversificar os espaços ocupados pelo RoZê dentro da cidade.

Oferecer à população um espaço seguro de troca, pertencimento e conexão é, segundo o trio de criadoras do Festival Yogas, uma das maiores metas da iniciativa. A participação do RoZê e a escolha do MAB estão alinhadas a isso. “O festival pode ser um lugar de buscas e encontros”, comenta Juliana Barrena.

Programação completa:

SÁBADO

8h às 9h: abertura com roda de mantras

9:15h às 10:15: prática de vinyasa yoga

10:30h às 11:30h: prática de flow intuitivo

10:15h às 11:45h: prática de vinyasa yoga

2:15h de intervalo para almoço

14h às 15:30h: roda de conversa - yoga e pluralidade

16h às 16:50h: prática de kemetic yoga

17h às 17:50h: prática de hatha yoga

DOMINGO

9h às 10:15h: prática de ashtanga yoga

10:30h às 11:45h: prática de budokon yoga

2:15h de intervalo para almoço

14h às 15h: prática relaxante com soundhealing

15:15h às 16:15h prática de iyengar yoga

16:30h às 17:30h: prática de hatha yoga

17:45h às 18:45h: prática de rebolado

Programação BaZá RoZê

Expositores de moda, arte e gastronomia das 9h às 19h

E atrações abertas ao público:

Sábado, 16/05

14h30: Oficina: Brincadeiras de Circo

17h: Show: "Bumbum Astral" com Brina Costa e Paulo Mutti

Domingo, 17/05

14h30: Oficina: Brincadeiras de Quintal