CULTURA GEEK

May The 4th Party celebra universo Star Wars em Salvador com festa temática e ações beneficentes

Evento promovido pelo Conselho Jedi Bahia acontece em 9 de maio, no Rio Vermelho, reunindo música, fantasia e arrecadação solidária

Gabriela Cruz

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07:25

Jedi Party Crédito: Divulgação

Salvador recebe, no próximo dia 9 de maio, a quarta edição da May The 4th Party, festa à fantasia inspirada no universo da franquia Star Wars. O evento integra as comemorações do Star Wars Day e promete movimentar o calendário cultural da cidade com uma programação voltada aos fãs da saga.

A iniciativa é organizada pelo Conselho Jedi Bahia, grupo sem fins lucrativos fundado em 18 de dezembro de 2010. Formado por fãs da saga, o coletivo promove eventos temáticos voltados para toda a família e também desenvolve ações beneficentes, como arrecadação de alimentos não perecíveis e visitas a instituições sociais.

Entre as entidades já atendidas pelo grupo estão o Hospital Martagão Gesteira, o HEMOBA, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GAAC-BA), além da Associação Brasileira Protetora dos Animais (ABPA-BA) e do Gatil Irmã Francisca.

A edição deste ano da festa será realizada no 30 Segundos Bar, no bairro do Rio Vermelho, a partir das 21h. A programação inclui três DJs, uma banda, drinks especiais, presença de personagens fantasiados, desfiles de fantasia do público e sorteios ao longo da noite. O artista visual Valmir Jr também participa com um espaço de Flash Tattoo, oferecendo tatuagens com artes inspiradas no universo Star Wars e em temas da cultura geek.

Durante todo o evento, o espaço contará com decoração temática para proporcionar uma experiência imersiva ao público. O Conselho Jedi Bahia também reforça sua atuação social: participantes que levarem alimentos não perecíveis ou adquirirem ingresso social antecipado receberão senhas para participar de sorteios de prêmios.

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20 no primeiro lote. No segundo lote promocional, os valores são de R$ 25 (individual) e R$ 40 (casadinha). As entradas podem ser adquiridas antecipadamente pela plataforma Sympla ou na bilheteria do local, no dia do evento.

A organização informa que a entrada é proibida para menores de 18 anos, exceto quando acompanhados por responsável legal. Também será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto. As doações de alimentos devem ser realizadas no momento do acesso, junto à apresentação do ingresso.

Atualmente, o Conselho Jedi Bahia conta com cerca de 30 membros efetivos, número que contribui para a realização de eventos com foco na organização e na experiência do público.

Serviço

Data: 9 de maio (sábado)

Horário: das 21h às 3h

Local: 30 Segundos Bar (Rua Ilhéus, 21 – Rio Vermelho)

Contato: conselhojedi.ba@gmail.com