Com coquetel e nomes da gastronomia, Restaurant Week abre edição 2026 em Salvador

Estúdio Correio
Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:39
A 27ª edição da Salvador Restaurant Week (SRW) começou nesta quarta-feira (14) reunindo mais de 100 restaurantes de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. O festival gastronômico segue até 14 de junho com menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos a partir de R$ 59,90 no almoço.
O lançamento oficial da nova edição aconteceu na noite desta quarta-feira (13), durante um coquetel realizado no restaurante Amado, no Salvador Shopping. O evento reuniu influenciadores digitais, jornalistas, chefs, empresários, colunistas sociais e nomes ligados à gastronomia e ao lifestyle baiano.
Durante o encontro, o CEO da Restaurant Week no Brasil, Fernando Reis, e a promoter Licia Fabio, responsável pelo festival na Bahia, destacaram o crescimento da participação de restaurantes de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas na edição deste ano. A produtora executiva Helaine Schindler também apresentou os detalhes da temporada 2026 do evento na capital baiana.
Nesta edição, os restaurantes participantes oferecem três categorias de menus promocionais. O Menu RW Tradicional custa R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar. Já o Menu Plus sai por R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90 no jantar. O Menu Premium será vendido por R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar. Além disso, cada pedido poderá receber uma contribuição opcional de R$ 2 destinada às Obras Sociais Irmã Dulce.
Mais informações no site e no perfil do projeto no Instagram.