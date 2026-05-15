CASOS DE SALVADOR

Molho Lambão: livro revelas os muitos lados e ritmos da cidade

Primeiro lançamento externo da obra acontece no próximo dia 21 de maio, em um endereço cheio de história

Fernanda Santana

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:30

Molho Lambão, novo livro de crônicas do escritor Leo Pessoa, ganha seu primeiro lançamento externo em Salvador no próximo dia 21 de maio, às 17h, no Cemitério dos Ingleses, na Ladeira da Barra.

Publicada pela Editora Urutau, a obra reúne crônicas curtas que transformam cenas cotidianas, caminhadas e conversas em observações sobre os ritmos da vida urbana e as ambiguidades da identidade baiana.

Tudo isso aparece nas páginas por meio do olhar de uma “persona crônica”: um narrador que oscila entre os dois lados da baianidade, o caricatural e aquele mais aberto a misturas, referências e influências externas.

Os ritmos da vida urbana são o eixo que parecem guiar as narrativas, que oscilam entre a rapidez, o silêncio, o cuidado e a intensidade. O autor chama de “geografia dos ritmos".

Afinal, é pelas ruas que o narrador percebe detalhes, encontra personagens e transforma o cotidiano em literatura.

No prefácio, o escritor Alexandre Coimbra Amaral descreve a leitura como um convite a desacelerar. “Você vai percorrer o caminho destas páginas, aprendendo a mesclar reverência e irreverência, cheiro e ritmo”, escreve.

Serviço

O que: Lançamento do livro Molho Lambão

Local: Cemitério dos Ingleses, Ladeira da Barra, Salvador

Preço: R$ 60,00