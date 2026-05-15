Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Molho Lambão: livro revelas os muitos lados e ritmos da cidade

Primeiro lançamento externo da obra acontece no próximo dia 21 de maio, em um endereço cheio de história

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Santana

  • Fernanda Santana

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:30

Molho Lambão, novo livro de crônicas do escritor Leo Pessoa, ganha seu primeiro lançamento externo em Salvador no próximo dia 21 de maio, às 17h, no Cemitério dos Ingleses, na Ladeira da Barra.

Publicada pela Editora Urutau, a obra reúne crônicas curtas que transformam cenas cotidianas, caminhadas e conversas em observações sobre os ritmos da vida urbana e as ambiguidades da identidade baiana.

Tudo isso aparece nas páginas por meio do olhar de uma “persona crônica”: um narrador que oscila entre os dois lados da baianidade, o caricatural e aquele mais aberto a misturas, referências e influências externas.

Os ritmos da vida urbana são o eixo que parecem guiar as narrativas, que oscilam entre a rapidez, o silêncio, o cuidado e a intensidade. O autor chama de “geografia dos ritmos".

Afinal, é pelas ruas que o narrador percebe detalhes, encontra personagens e transforma o cotidiano em literatura.

No prefácio, o escritor Alexandre Coimbra Amaral descreve a leitura como um convite a desacelerar. “Você vai percorrer o caminho destas páginas, aprendendo a mesclar reverência e irreverência, cheiro e ritmo”, escreve.

Serviço

O que: Lançamento do livro Molho Lambão 

Local: Cemitério dos Ingleses, Ladeira da Barra, Salvador

Preço: R$ 60,00

Presente pelos 400 anos de Salvador, em 1949, ano em que a data do aniversário foi oficializada

Escultura modernista projetada pelo arquiteto Diógenes Rebouças e inaugurada em 1949 para marcar os 400 anos da cidade. O conjunto em pedra e bronze celebra a fundação de Salvador e a instalação do governo-geral do Brasil por Arisson Marinho
O conjunto em pedra e bronze celebra a fundação de Salvador e a instalação do governo-geral do Brasil por Arisson Marinho
No atual terminal rodoviário da Praça da Sé, em Salvador, consta um grande monumento de pedra, fosco e escanteado por Arisson Marinho
Apesar de sua altura elevada (7 metros), é quase imperceptível aos pedestres e demais transeuntes que percorrem aquele local cotidianamente por Arisson Marinho
Apesar de sua altura elevada (7 metros), é quase imperceptível aos pedestres e demais transeuntes que percorrem aquele local cotidianamente por Arisson Marinho
Construção de escultura foi encomendada pela Prefeitura de Salvador ao arquiteto Diógenes Rebouças em 1948 por Arisson Marinho
A obra foi inaugurada em 1949 com o objetivo de celebrar o aniversáriodos quatrocentos anos da cidade por Arisson Marinho
1 de 7
Escultura modernista projetada pelo arquiteto Diógenes Rebouças e inaugurada em 1949 para marcar os 400 anos da cidade. O conjunto em pedra e bronze celebra a fundação de Salvador e a instalação do governo-geral do Brasil por Arisson Marinho

Tags:

Livros Livro

Mais recentes

Imagem - Com coquetel e nomes da gastronomia, Restaurant Week abre edição 2026 em Salvador

Com coquetel e nomes da gastronomia, Restaurant Week abre edição 2026 em Salvador
Imagem - Marcela Bellas lança disco com show na Casa da Mãe

Marcela Bellas lança disco com show na Casa da Mãe
Imagem - Roupa Nova volta a Salvador com show intimista e clássicos que marcaram gerações

Roupa Nova volta a Salvador com show intimista e clássicos que marcaram gerações