FIM DE SEMANA

Festival Mãos da Moda leva criação autoral e artesanato baiano ao MAC_BAHIA

Evento reúne desfiles, feira artesanal e coleções colaborativas entre estilistas e artesãs baianas de 22 a 24 de maio, em Salvador

Gabriela Cruz

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:10

Washington Carvalho, da Inttuí; Albert Lefundes e Alexsandro Rodrigues, da Teroy13; Daniela Falcão; Adriana Meira; Luci Bortowski; Adailton Junior, da Areia; e Camila Oliveira, da Dua Crédito: Divulgação

A partir desta sexta-feira (22) até domingo, os jardins do Museu de Arte Contemporânea da Bahia, na Graça, recebem desfiles e uma feira de moda artesanal que coloca em evidência um dos movimentos mais interessantes da moda brasileira atual: o encontro entre criação autoral e saberes manuais tradicionais.

Criado pela Nordestesse em parceria com o Riachuelo Lab, plataforma de curadoria de talentos em moda, arte e cultura da Riachuelo, o Festival Mãos da Moda conecta seis marcas autorais e seis grupos artesanais de diferentes territórios da Bahia em um processo de criação colaborativa que levou cerca de seis meses.

O resultado poderá ser visto nas passarelas do evento: coleções construídas a partir de bordado, renda de bilro, crochê, crivo, tecelagem manual e algodão agroecológico, em peças que traduzem não apenas estética, mas também memória, ancestralidade e permanência.

Mãos da Moda 1 de 11

E há um detalhe importante para o público baiano: três das seis marcas que participam do line-up também fazem parte da história do Afro Fashion Day, projeto do CORREIO criado em 2015 e hoje consolidado como uma das principais plataformas de valorização da moda negra e autoral no país. São elas a Areia, de Adailton Junior; Adriana Meira; e a InttuÍ, comandada por Washington Carvalho.

Momento potente da moda baiana

Os desfiles acontecem ao longo do sábado e domingo, reunindo diferentes linguagens da moda autoral baiana, da alfaiataria contemporânea ao streetwear, das bijoux conceituais à moda regenerativa.

No sábado, às 15h20, a Areia apresenta a coleção “Mimosa 2: Açucarados”, desenvolvida em parceria com a Associação das Mulheres Artesãs Padre André (AMAPA), de Correntina. Conhecida pela modelagem oversized e pelo trabalho com fibras naturais, a marca criada por Adailton Junior incorpora bordados e elementos artesanais em uma roupa leve, solar e contemporânea.

Às 15h50, a TEROY13, marca criada pelos soteropolitanos Alexsandro Rodrigues e Albert Lefundes, apresenta a coleção “Vertigem”, desenvolvida em parceria com o grupo Mulheres do Algodão de Guanambi. Com forte influência do streetwear, do clubber wear e das subculturas periféricas, a marca mistura moda urbana e manualidade em peças produzidas a partir do algodão agroecológico cultivado, fiado e tecido pelas artesãs do coletivo.

Fechando os desfiles de sábado, às 16h20, a InttuÍ leva para o MAC_BAHIA a coleção “Pele de Céu”, criada ao lado da Rendavan, associação de rendeiras de Dias D’Ávila especializada em renda de bilro e bordado. A marca comandada por Washington Carvalho vem construindo uma alfaiataria ampla, fluida e poética, em que o fazer manual aparece como parte estrutural da roupa.

No domingo, às 15h20, Luci Bortowski apresenta “Memórias para o Futuro”, coleção desenvolvida junto à Associação dos Artesãos de Saubara. Conhecida pelo trabalho com reaproveitamento têxtil e moda regenerativa, a estilista transforma toalhas, rendas, bordados e tecidos antigos em novas peças, em diálogo com a tradição da renda de bilro produzida pelas artesãs do Recôncavo Baiano.

Às 15h50, a Dua apresenta “Benditas”, coleção criada em colaboração com a Associação Artesanal Chitarte, de Cachoeira. Fundada por Camila Oliveira ao lado da mãe, a marca de bijoux parte de referências afro-brasileiras, memória familiar e religiosidade para criar peças marcadas por dourado, búzios e experimentações com diferentes materiais. Já a Chitarte leva para a parceria sua tradição no bordado sobre chita, técnica que transformou o grupo em Patrimônio Cultural da Bahia.

Encerrando os desfiles, às 16h10, Adriana Meira apresenta “Rio que Conta”, coleção criada em parceria com a Associação de Mulheres Artesãs de Barra Bananal e Riacho das Pedras, em Rio de Contas. Conhecida pelos patchworks e pelas aplicações têxteis carregadas de referências religiosas e simbólicas, a estilista incorpora ao trabalho o crivo rústico produzido pelas artesãs da Chapada Diamantina.

Feira de Moda Artesanal da Bahia

Enquanto os desfiles ocupam os jardins do MAC_BAHIA no sábado e no domingo, a Feira de Moda Artesanal da Bahia recebe o público - com acesso gratuito - durante os três dias de evento, reunindo 23 artesãos e coletivos com peças em renda, bordado, crochê, acessórios e tecelagem.

Para Daniela Falcão, fundadora da Nordestesse, o projeto nasce justamente da necessidade de aproximar criadores de moda autoral dos grupos artesanais brasileiros. “O Mãos da Moda surge para estreitar esses laços, garantindo recursos humanos e financeiros para que essa parceria resulte numa coleção coesa e que fortaleça tanto as marcas quanto os grupos artesanais”, afirma.

A dimensão econômica e cultural do projeto também é destacada por Weslen Moreira, coordenador executivo de Fomento ao Artesanato da Bahia. Segundo ele, iniciativas como essa ajudam a posicionar o artesanato baiano em novos mercados. “É um encontro entre identidade, ancestralidade e inovação, que amplia oportunidades de geração de renda e fortalece a presença dos artesãos e artesãs baianos em espaços cada vez mais estratégicos no cenário nacional”, diz.

Do lado da Riachuelo, parceira do projeto através do Riachuelo Lab, a proposta é investir na criatividade brasileira e fortalecer o ecossistema criativo do país. “O Riachuelo Lab nasce como um espaço de experimentação, criação e conexão entre talentos da moda e da cultura”, afirma Cathyelle Schroeder, CMO da marca.

Depois da estreia em Salvador, as coleções seguem para Fortaleza, onde serão apresentadas no Dragão Fashion Brasil, maior semana de moda do Norte-Nordeste.

Serviço

Festival Mãos da Moda + Feira de Moda Artesanal da Bahia

22 a 24 de maio

MAC_BAHIA – Rua da Graça, 284

Feira de Moda Artesanal - aberta ao público

Sexta: 14h às 20h

Sábado e domingo: 10h às 20h

Desfiles

Sábado (23): Areia, Teroy13 e InttuÍ,15h às 17h