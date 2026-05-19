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Festival Mãos da Moda leva criação autoral e artesanato baiano ao MAC_BAHIA

Evento reúne desfiles, feira artesanal e coleções colaborativas entre estilistas e artesãs baianas de 22 a 24 de maio, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:10

Mãos da Moda
Washington Carvalho, da Inttuí; Albert Lefundes e Alexsandro Rodrigues, da Teroy13; Daniela Falcão; Adriana Meira; Luci Bortowski; Adailton Junior, da Areia; e Camila Oliveira, da Dua Crédito: Divulgação

A partir desta sexta-feira (22) até domingo, os jardins do Museu de Arte Contemporânea da Bahia, na Graça, recebem desfiles e uma feira de moda artesanal que coloca em evidência um dos movimentos mais interessantes da moda brasileira atual: o encontro entre criação autoral e saberes manuais tradicionais.

Criado pela Nordestesse em parceria com o Riachuelo Lab, plataforma de curadoria de talentos em moda, arte e cultura da Riachuelo, o Festival Mãos da Moda conecta seis marcas autorais e seis grupos artesanais de diferentes territórios da Bahia em um processo de criação colaborativa que levou cerca de seis meses.

O resultado poderá ser visto nas passarelas do evento: coleções construídas a partir de bordado, renda de bilro, crochê, crivo, tecelagem manual e algodão agroecológico, em peças que traduzem não apenas estética, mas também memória, ancestralidade e permanência.

Mãos da Moda

Alexsandro Rodrigues e Albert Lefundes, da Teroy13; Adriana Meira; Adailton Junior, da Areia; Camila Oliveira, da Dua; Luci Bortowski; Washington Carvalho, da Inttuí por Divulgação
Um dos looks de Adriana Meira para o desfile por Divulgação
Look da Areia para o desfile por Divulgação
Um dos looks de Adriana Meira para o desfile por Divulgação
Look da Areia para o desfile por Divulgação
Criação da Dua que será desfilada por Divulgação
Criação da Dua que será desfilada por Divulgação
Peça da coleção Vertigem da Teroy13 por Divulgação
Peça da coleção Vertigem da Teroy13 por Divulgação
Daniela Falcão por Bruna Guerra
Washington Carvalho, da Inttuí; Albert Lefundes e Alexsandro Rodrigues, da Teroy13; Daniela Falcão; Adriana Meira_sentada; Luci Bortowski; Adailton Junior, da Areia; e Camila Oliveira, da Dua.jpg por Divulgação
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Alexsandro Rodrigues e Albert Lefundes, da Teroy13; Adriana Meira; Adailton Junior, da Areia; Camila Oliveira, da Dua; Luci Bortowski; Washington Carvalho, da Inttuí por Divulgação

E há um detalhe importante para o público baiano: três das seis marcas que participam do line-up também fazem parte da história do Afro Fashion Day, projeto do CORREIO criado em 2015 e hoje consolidado como uma das principais plataformas de valorização da moda negra e autoral no país. São elas a Areia, de Adailton Junior; Adriana Meira; e a InttuÍ, comandada por Washington Carvalho.

Momento potente da moda baiana

Os desfiles acontecem ao longo do sábado e domingo, reunindo diferentes linguagens da moda autoral baiana, da alfaiataria contemporânea ao streetwear, das bijoux conceituais à moda regenerativa.

No sábado, às 15h20, a Areia apresenta a coleção “Mimosa 2: Açucarados”, desenvolvida em parceria com a Associação das Mulheres Artesãs Padre André (AMAPA), de Correntina. Conhecida pela modelagem oversized e pelo trabalho com fibras naturais, a marca criada por Adailton Junior incorpora bordados e elementos artesanais em uma roupa leve, solar e contemporânea.

Às 15h50, a TEROY13, marca criada pelos soteropolitanos Alexsandro Rodrigues e Albert Lefundes, apresenta a coleção “Vertigem”, desenvolvida em parceria com o grupo Mulheres do Algodão de Guanambi. Com forte influência do streetwear, do clubber wear e das subculturas periféricas, a marca mistura moda urbana e manualidade em peças produzidas a partir do algodão agroecológico cultivado, fiado e tecido pelas artesãs do coletivo.

Fechando os desfiles de sábado, às 16h20, a InttuÍ leva para o MAC_BAHIA a coleção “Pele de Céu”, criada ao lado da Rendavan, associação de rendeiras de Dias D’Ávila especializada em renda de bilro e bordado. A marca comandada por Washington Carvalho vem construindo uma alfaiataria ampla, fluida e poética, em que o fazer manual aparece como parte estrutural da roupa.

No domingo, às 15h20, Luci Bortowski apresenta “Memórias para o Futuro”, coleção desenvolvida junto à Associação dos Artesãos de Saubara. Conhecida pelo trabalho com reaproveitamento têxtil e moda regenerativa, a estilista transforma toalhas, rendas, bordados e tecidos antigos em novas peças, em diálogo com a tradição da renda de bilro produzida pelas artesãs do Recôncavo Baiano.

Às 15h50, a Dua apresenta “Benditas”, coleção criada em colaboração com a Associação Artesanal Chitarte, de Cachoeira. Fundada por Camila Oliveira ao lado da mãe, a marca de bijoux parte de referências afro-brasileiras, memória familiar e religiosidade para criar peças marcadas por dourado, búzios e experimentações com diferentes materiais. Já a Chitarte leva para a parceria sua tradição no bordado sobre chita, técnica que transformou o grupo em Patrimônio Cultural da Bahia.

Encerrando os desfiles, às 16h10, Adriana Meira apresenta “Rio que Conta”, coleção criada em parceria com a Associação de Mulheres Artesãs de Barra Bananal e Riacho das Pedras, em Rio de Contas. Conhecida pelos patchworks e pelas aplicações têxteis carregadas de referências religiosas e simbólicas, a estilista incorpora ao trabalho o crivo rústico produzido pelas artesãs da Chapada Diamantina.

Feira de Moda Artesanal da Bahia

Enquanto os desfiles ocupam os jardins do MAC_BAHIA no sábado e no domingo, a Feira de Moda Artesanal da Bahia recebe o público - com acesso gratuito - durante os três dias de evento, reunindo 23 artesãos e coletivos com peças em renda, bordado, crochê, acessórios e tecelagem.

Para Daniela Falcão, fundadora da Nordestesse, o projeto nasce justamente da necessidade de aproximar criadores de moda autoral dos grupos artesanais brasileiros. “O Mãos da Moda surge para estreitar esses laços, garantindo recursos humanos e financeiros para que essa parceria resulte numa coleção coesa e que fortaleça tanto as marcas quanto os grupos artesanais”, afirma.

A dimensão econômica e cultural do projeto também é destacada por Weslen Moreira, coordenador executivo de Fomento ao Artesanato da Bahia. Segundo ele, iniciativas como essa ajudam a posicionar o artesanato baiano em novos mercados. “É um encontro entre identidade, ancestralidade e inovação, que amplia oportunidades de geração de renda e fortalece a presença dos artesãos e artesãs baianos em espaços cada vez mais estratégicos no cenário nacional”, diz.

Do lado da Riachuelo, parceira do projeto através do Riachuelo Lab, a proposta é investir na criatividade brasileira e fortalecer o ecossistema criativo do país. “O Riachuelo Lab nasce como um espaço de experimentação, criação e conexão entre talentos da moda e da cultura”, afirma Cathyelle Schroeder, CMO da marca.

Depois da estreia em Salvador, as coleções seguem para Fortaleza, onde serão apresentadas no Dragão Fashion Brasil, maior semana de moda do Norte-Nordeste.

Serviço

Festival Mãos da Moda + Feira de Moda Artesanal da Bahia 

22 a 24 de maio

MAC_BAHIA – Rua da Graça, 284

Feira de Moda Artesanal - aberta ao público

Sexta: 14h às 20h

Sábado e domingo: 10h às 20h

Desfiles

Sábado (23): Areia, Teroy13 e InttuÍ,15h às 17h

Domingo (24): Luci Bortowski, Dua e Adriana Meira,15h às 17h

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