TRADIÇÃO

Companhia Nacional da Ópera de Pequim se apresenta pela primeira vez em Salvador

Espetáculo A Lenda da Serpente Branca será encenado no sábado (23), na Concha Acústica do TCA

Doris Miranda

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:00

Companhia Nacional da Ópera de Pequim Crédito: divulgação

Uma das histórias mais conhecidas do folclore chinês, A Lenda da Serpente Branca será encenada neste sábado (23), a partir das 19h, pela Companhia Nacional da Ópera de Pequim na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. É a primeira vez que o grupo oriental se apresenta na Bahia, oferecendo ao público uma oportunidade rara de vivenciar, ao vivo, uma linguagem cênica centenária que retrata uma cultura milenar, reconhecida mundialmente por sua riqueza estética e técnica.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, a Ópera de Pequim integra a programação do Ano Cultural Brasil-China 2026, iniciativa conjunta dos dois países que promove agenda de intercâmbio artístico ao longo do ano. A plateia poderá acompanhar o espetáculo traduzido por meio de telões com legendas. De Salvador, a companhia viaja para São Paulo (12 e 13/5), Belo Horizonte (16/5) e Brasília (19/5).

Veja cenas do espetáculo A Lenda da Serpente Branca 1 de 7

A Lenda da Serpente Branca apresenta uma das histórias mais conhecidas do folclore chinês. A trama acompanha o amor entre a Dama Branca, espírito de uma serpente que assume forma humana, e o jovem Xu Xian, com quem se casa após um encontro às margens do Lago Ocidental.

O relacionamento desperta a oposição do monge Fahai, que considera a união entre um humano e um espírito uma violação das leis naturais. A narrativa mistura romance, elementos sobrenaturais e cenas de forte expressividade cênica.

Tradição

A Ópera de Pequim é considerada um dos pilares da tradição teatral chinesa. O gênero combina música, canto, dança, interpretação dramática, acrobacias e artes marciais em uma linguagem cênica altamente estilizada, construída ao longo de séculos

A origem da Ópera de Pequim remonta às tradições teatrais desenvolvidas na China imperial e consolidadas entre os séculos XVIII e XIX. Ao longo do tempo, o gênero tornou-se uma das formas artísticas mais representativas da cultura chinesa, preservando narrativas históricas, lendas populares e histórias clássicas da literatura do país.

Acrobacia

Nas apresentações, os intérpretes utilizam diferentes técnicas vocais, que incluem canto, fala e recitação para narrar histórias e expressar emoções. A música é executada por uma orquestra tradicional chinesa, composta por instrumentos característicos como o erhu, instrumento de cordas, e o suona, instrumento de sopro. Os movimentos coreográficos e os gestos simbólicos fazem parte da dramaturgia, enquanto sequências de acrobacia e combate, inspiradas nas artes marciais acrescentam dinamismo às cenas.

A estética da Ópera de Pequim destaca-se pelo uso de figurinos suntuosos e imponentes, maquiagem marcante e estilizada e adereços simbólicos e exuberantes que ajudam a definir a identidade dos personagens. Confeccionados manualmente por artesãos especializados, os figurinos apresentam cores intensas e detalhes intrincados enquanto adereços como espadas, leques e lenços reforçam gestos e movimentos durante as cenas.

Workshop

Nesta quinta (21), às 15h, no Teatro Martim Gonçalves, o público de Salvador poderá viver uma imersão na história e nos bastidores do espetáculo. Como parte da programação da turnê do grupo na capital baiana, será realizado um workshop gratuito voltado para estudantes, professores e pessoas interessadas em conhecer de perto os elementos que fazem da Ópera de Pequim um patrimônio cultural mundial. A entrada é gratuita, sujeita à lotação.

No encontro, os participantes conhecerão aspectos que compõem a estética e a linguagem do espetáculo, passando pela construção dos personagens e pelos significados dos figurinos, máscaras e maquiagens, até elementos sonoros que dão identidade às encenações, como a música tradicional chinesa e os instrumentos utilizados em cena, além das técnicas de atuação, dança e canto.