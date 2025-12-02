Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filme de Pepe é celebração às grandes amizades

Documentário de Amadeu Alban conta história de superação do homem por trás da Perini e do Almacen

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 22:55

Aos 83 anos, Pepe Faro tem a vida celebrada por amigos e parentes Crédito: Max Haack/Divulgação

O filme Amigo – A Biografia de Pepe Faro é uma celebração à construção de laços fraternos. Numa sala de cinema completamente lotada, o empresário que revolucionou o mercado de massas na Bahia, que criou a icônica Perini e há 10 anos dá nome ao Almacen, pôde rever os amigos que fez ao longo da vida. Muitos já partiram e foram vistos só através da tela. Outros tantos, porém, estiveram no UCI Orient Shopping Barra na noite desta terça-feira (2) para aplaudir de pé a história de superação do padeiro galego que reconstruiu sua vida na Bahia.

O filme leva o nome de Pepe, mas é uma homenagem à comunidade galega que se estabeleceu na Bahia. Muitos enfrentaram os mesmos desafios que ele, de recomeçar após conhecer de perto os horrores da Guerra Civil Espanhola. “Quando eu nasci, a guerra já tinha terminado, mas as consequências vieram depois. Era muito difícil, éramos filhos da guerra”, diz Pepe num trecho do documentário. Além disso, o filme também traz registro das amizades que o padeiro fez do lado de cá do Atlântico, inserindo-se irreversivelmente na vida dos baianos.

A história de sucesso do imigrante que marcou seu nome no varejo e na gastronomia de Salvador também é contada no filme. Clientes, funcionários, personalidades da política, da sociedade e da cultura sempre o viram como um anfitrião de alma aberta, e não apenas empresário ou, como ele próprio prefere se autointitular, um padeiro. O título do filme, roteirizado e dirigido por Amadeu Alban, faz jus à capacidade que o empresário de 83 anos tem para cultivar amizades.

No filme, Pepe lembra da alegria ao saber que iria para o Brasil. “Sai gritando como um louco”, lembra. “A Bahia era um sonho, o Brasil era um sonho e a gente tinha que ir atrás deste sonho”, completa. Mesmo com tudo o que construiu não consegue se ver como empresário: “A única profissão que eu aprendi na vida foi ser padeiro”. Fernando, irmão e ex-sócio, destacou a capacidade de Pepe. Ele lembra do papel que o irmão exerceu na Perini: “Compraram a Perini, mas não compraram o Pepe”.

O presidente do conselho do jornal CORREIO, Antonio Carlos Júnior, se emocionou com o documentário e lembrou da amizade de longa data com Pepe. “Ele é um dos meus grandes amigos, amigo do coração. E a nossa ligação é de uma amizade muito grande, feita com o conhecimento do dia a dia. Comecei a frequentar a Perini e de repente ficamos amigos, de toda semana estarmos juntos”, conta. Para Júnior, que possui sólida carreira da área de gestão, Pepe é um self made man. “Ele se fez e conseguiu não sucumbir ao avanço tecnológico”, destaca

André Faro, Antonio Carlos Júnior e Pepe Faro Crédito: Max Haack/Divulgação

A trajetória do empresário Pepe Faro, o padeiro mais amado da Bahia

Pepe Faro na antiga Perini da Vasco da Gama por Sora Maia/Arquivo CORREIO
Pepe Faro na antiga Perini da Vasco da Gama por Sora Maia/Arquivo CORREIO
Pepe Faro com o filho André por Divulgação Acervo Pessoal
Pepe Faro entre o filho Andre e o neto Mateus por Divulgação Acervo Pessoal
Navios partiram do Porto de Vigo, na Espanha, em direção ao Brasil com milhares de imigrantes galegos por Divulgação Acervo Pessoal
Pepe Faro entre os amigos Jorge Amado e Dona Canô por Divulgação Acervo Pessoal
Empresário Pepe Faro no Almacen Pepe por Divulgação Acervo Pessoal
Pepe Faro, fundador da Perini e do Almacen Pepe por Divulgação Acervo Pessoal
Pepe Faro com Dona Canô por Divulgação Acervo Pessoal
Pepe Faro à direita por Divulgação Acervo Pessoal
Pepe Faro recebe o reconhecimento da Veja Salvador pela qualidade dos produtos vendidos na Perini por Divulgação Acervo Pessoal
Imagem da antiga Perini da Graça, parte da rede de lojas criada por Pepe Faro por Divulgação Acervo Pessoal
Pepe Faro no Almacen, criado em 2015, cinco anos após a venda da Perini por Divulgação Acervo Pessoal
Antiga Perini, criada por Pepe Faro por Divulgação Acervo Pessoal
Pepe Faro na juventude por Divulgação Acervo Pessoal
A Panificadora elétrica da Barra foi o embrião da Perini, criada por Pepe Faro por Divulgação Acervo Pessoal
1 de 16
Pepe Faro na antiga Perini da Vasco da Gama por Sora Maia/Arquivo CORREIO

Paloma Amado aparece lembrando do papel que o galego teve na vida dos pais. Segundo ela, Jorge Amado e Zélia Gattai sentiam falta de alguns produtos quando vieram morar em Salvador e Pepe sempre mandava buscar. Em troca, Jorge levava a intelectualidade brasileira para a Perini. A relação foi tão profunda que após a morte de Jorge, o cardiologista Jadelson Andrade receitou a Zélia “ir à Perini duas vezes por semana”.

Ofício de padeiro

O documentário, filmado no Brasil e na Espanha, conta a história de Pepe desde a infância de privações na Galícia até a chegada a Salvador, aos 17 anos, passando pelo primeiro emprego em um armazém de secos e molhados no Tororó e o encontro definitivo com a panificação, ofício que se tornaria sua identidade. Assim, nasceu a Panificadora Elétrica da Barra, embrião do que mais tarde se tornaria a Perini.

A angústia que enfrentou após vender a Perini, em 2010, também está presente na história. Hoje, o Almacen é administrado por seu filho, André Faro, que começou aos 14 anos ao lado do pai, e já conta com a participação de Matheus Faro, 19.

Gravar a história de Pepe Faro foi, antes de tudo, vencer a resistência do protagonista. Segundo o diretor e roteirista Amadeu Alban, o maior desafio foi convencer Pepe a se colocar diante das câmeras. Isso porque ele não queria ser personagem. A mesma resistência que teve em colocar o próprio nome no Almacen. “Pepe sempre achou que sua vida era comum demais para virar documentário. E justamente aí mora a grande beleza dela”, diz Amadeu.

As filmagens começaram em 2023, na aldeia de Aboal, Galícia, onde Pepe nasceu, e terminaram em 2024, antes da inauguração do Almacen Pepe do Shopping Barra. Ali, entre casas de pedra, memórias de guerra e o mesmo vento frio que moldou sua infância, a equipe pôde registrar as raízes de um menino que cresceu entre a fome e as privações do pós-guerra. Para o diretor, o ponto de partida em território espanhol foi decisivo para dar ao filme a dimensão de sua trajetória.

O filme sobre a trajetória de Pepe Faro ficará disponível no site www.amigopepe.com.br.

Mais recentes

Imagem - Gratuito, Samba da Resistência encerra o ano com participação de Claudia Cunha

Gratuito, Samba da Resistência encerra o ano com participação de Claudia Cunha
Imagem - Do improvável ao inevitável: Zeca Veloso fala sobre primeiro disco e conexão espiritual com Salvador

Do improvável ao inevitável: Zeca Veloso fala sobre primeiro disco e conexão espiritual com Salvador
Imagem - Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
02

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor