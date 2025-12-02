Acesse sua conta
Gratuito, Samba da Resistência encerra o ano com participação de Claudia Cunha

Última edição de 2025 acontecerá no próximo dia 13 de dezembro, a partir das 17h, no Espaço Cultural Rumo do Vento em Itapuã

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 22:10

Claudia Cunha
Claudia Cunha Crédito: Reprodução/ Mariana Ayumi

Após um ano repleto de boa música e convidados especiais, o tradicional Samba da Resistência chega à sua última edição de 2025, no Espaço Cultural Rumo do Vento. Para fechar o ciclo com chave de ouro, a roda receberá no próximo dia 13 de dezembro, a partir das 17h, a cantora Claudia Cunha.

A praça do Coreto, localizada no Alto da Bela Vista de Itapuã, ficará repleta de curtição e alegria sob a mestria de Seu Regi de Itapuã e de Pedrão Abib. Realizado pelo Diversom, o momento será conduzido pela dupla junto aos músicos Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar.

Samba da Resistência

Samba da Resistência por RICOFOTO
Samba da Resistência por RICOFOTO
Samba da Resistência por RICOFOTO
Samba da Resistência por RICOFOTO
1 de 4
Samba da Resistência por RICOFOTO

Totalmente gratuito, o Samba da Resistência promete animar a noite com um repertório brasileiríssimo que se conecta com o coração e a alma do público. O samba será o grande motivo de celebração coletiva.

“Eu estou muito honrada com esse convite para voltar a Itapuã para conhecer o Espaço Cultural Rumo do Vento e ter a chance de participar dessa roda de samba ao lado desses mestres. É um repertório que mobiliza de fato o nosso sentimento e a nossa ideia de pertencimento a esse país. O samba é um dos grandes e valiosos instrumentos que a gente tem para cantar a nossa identidade brasileira”, destaca Claudia Cunha.

Para quem puder e quiser, o evento propõe um valor voluntário para ajudar nos custos do projeto, via Pix (71 99327-5880). A sugestão de valor é R$20.

Claudia Cunha: paraense baianíssima

Claudia Cunha vai participar da última edição do Samba da Resistência

Rita Tav por Reprodução/ Rita Tavarez @rittavarez
Claudia Cunha por Reprodução/ Guilherme Lima @guilherme_baudememorias
Claudia Cunha por Reprodução/ Mariana Ayumi
Seu Régi de Itapuã no Samba da Resistência por Reprodução/ Rico Foto
@caiolirio por Reprodução/ Caio Lírio @caiolirio
1 de 5
Rita Tav por Reprodução/ Rita Tavarez @rittavarez

Nascida no Belém do Pará, Claudia Cunha reside e desenvolve sua carreira musical na Bahia desde 1996. Formada em Música pela Universidade Federal da Bahia, seu canto cheio de lirismo e potência tem ganhado importantes palcos e teatros da capital e interior. Foi nesse percurso que Claudia já cantou ao lado de nomes consagrados da MPB como João Bosco, Gilberto Gil, Moraes Moreira, Geraldo Azevedo, Paulinho Boca, Xangai e outros.

Com o primeiro álbum, “Responde à Roda” (2008), a cantora recebeu o Prêmio Braskem de Música e uma indicação ao Prêmio da Música Brasileira como Melhor Cantora da Categoria Regional. Seu percurso elogiado como intérprete lhe rendeu ainda o Prêmio Caymmi de Música 2006 e os V e X Festival de Música da Educadora FM em 2007 e 2012, ambos como Melhor Intérprete.

O projeto "Rumo do Vento de Itapuã – Território de Resistência e Preservação" foi contemplado pelo edital Territórios Criativos – Ano II, com recursos da Fundação Gregório de Mattos, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura, Governo Federal.

Tags:

Salvador Samba Itapuã

