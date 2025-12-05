STREAMING

Netflix fecha acordo bilionário para comprar gigante do entretenimento

Negócio de até US$ 83 bilhões entrega à líder do streaming franquias como “Harry Potter” e “Game of Thrones”

Carol Neves

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:34

Netflix Crédito: Shutterstock

A Netflix deu um passo decisivo para se tornar um dos maiores grupos de entretenimento do planeta ao anunciar, nesta sexta-feira (5), um acordo para adquirir os estúdios de cinema e TV, além da divisão de streaming, da Warner Bros. Discovery por US$ 72 bilhões, valor destinado aos acionistas. Considerando as dívidas da companhia, o negócio atinge aproximadamente US$ 82,7 bilhões.

O movimento ocorre após um processo competitivo que envolveu outros gigantes do setor, como Paramount/Skydance e Comcast, mas que acabou vencido pela Netflix. A venda só deve ser concluída depois da cisão entre Warner Bros. e Discovery Global, prevista para o terceiro trimestre de 2026, e depende de aprovação das autoridades regulatórias dos EUA.

Caso avance, a operação entregará ao streaming o controle de um catálogo histórico, incluindo “Harry Potter”, “Game of Thrones”, “The Big Bang Theory”, “The Sopranos”, “O Mágico de Oz” e todo o Universo DC, além de canais tradicionais como CNN e TNT. A incorporação reduziria a dependência da Netflix de estúdios externos e impulsionaria sua expansão em áreas como games, eventos ao vivo e produtos diretos ao consumidor.

Segundo fontes próximas às negociações, dois pontos tornaram a proposta especialmente atrativa: a promessa de manter o lançamento de filmes da Warner nos cinemas - um recuo importante para a Netflix, que costuma priorizar o streaming - e a oferta majoritariamente em dinheiro.

O acordo ainda enfrenta barreiras. Produtores de cinema enviaram, na quinta-feira (4), uma carta ao Congresso americano manifestando “sérias preocupações”. Eles afirmam que “a Netflix considera qualquer tempo gasto assistindo a um filme no cinema como tempo não gasto em sua plataforma”, e que a companhia teria mais incentivos para enfraquecer as salas de exibição do que para fortalecê-las. Analistas ouvidos pela Reuters também demonstraram cautela sobre o impacto da consolidação.

Para os consumidores, porém, a expectativa é de que o pacote possa baratear custos ao aproximar Netflix e HBO Max. Em outubro, o conselho da Warner Bros. Discovery já havia recusado uma oferta de cerca de US$ 60 bilhões apresentada pela Paramount, antes de abrir oficialmente o processo de venda.