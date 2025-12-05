Qual a relação entre açúcar, ansiedade ou outros distúrbios? Entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:00
Se você é fã de um doce, vale prestar atenção: já existem estudos apontando uma ligação entre o consumo exagerado de açúcar e sintomas de ansiedade.
Como o ingrediente é um dos mais presentes na alimentação dos brasileiros, e o país lidera índices de ansiedade, entender esse impacto é essencial.
Doces
No dia a dia, pensamos no açúcar usado para adoçar receitas, seja refinado, demerara ou mascavo. Mas, no campo científico, o termo abrange qualquer carboidrato simples.
O açúcar de cozinha é a sacarose, formada por glicose e frutose. Outros tipos, como a frutose das frutas e a lactose do leite, também entram nessa categoria.
Após o consumo, o açúcar é digerido e transformado em glicose e frutose, que passam para a corrente sanguínea.
A glicose é distribuída às células com ajuda da insulina, enquanto a frutose é metabolizada no fígado, o excesso vira glicogênio ou gordura corporal, especialmente quando os estoques já estão cheios.
Um estudo publicado no JAMA Network Open (abril de 2024) mostra que pessoas que ingerem muito açúcar e têm triglicérides elevados correm maior risco de desenvolver ansiedade e depressão.
O problema está no consumo frequente e elevado. O ideal é priorizar alimentos naturais e observar rótulos, desde outubro de 2023, a Anvisa exige aviso claro sobre altos níveis de açúcar adicionado.
A ciência aponta uma relação consistente entre açúcar em excesso, ansiedade e até depressão. Cuidar da alimentação é uma forma prática de proteger também a saúde mental.