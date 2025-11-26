Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Passou da hora já faz mal! Confira o tempo que cada alimento pode ficar congelado

Especialista explica como conservar legumes, proteínas e preparos prontos sem perder sabor e textura

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20:00

Aprenda a congelar alimentos
Aprenda a congelar alimentos Crédito: Freepik

Congelar alimentos é prática comum nos lares brasileiros, mas poucos sabem que cada vegetal, carne ou preparo têm um tempo limite para se manter saboroso.

A especialista Maria Teresa Martins explicou ao GShow que pequenos cuidados, como cortar corretamente, respeitar o choque térmico e anotar o tempo de armazenamento, são decisivos para manter a qualidade depois de semanas ou meses no freezer.

Vegetais

Vegetais à venda por Shutterstock
Preparando salada por Shutterstock
Frutas e vegetais por Shutterstock
Salada fria por Shutterstock
1 de 4
Vegetais à venda por Shutterstock

Segundo a especialista, muitos vegetais só mantêm cor e textura se forem branqueados antes de congelar. Esse processo consiste em passar rapidamente o alimento pela água fervente e depois pelo gelo. “É isso que impede que o vegetal escureça e perca nutrientes”, explica.

Como descongelar do jeito certo

O processo ideal para descongelar depende completamente do alimento. A vagem, por exemplo, sai direto do freezer para a frigideira, basta saltear e está pronta.

Já a cenoura muda conforme o corte: se for congelada crua em rodelas, precisa de uma passagem rápida pela água fervente antes de ir para a panela; se estiver ralada, pode descongelar naturalmente e até ser usada em saladas.

A regra geral é simples: alimentos branqueados podem ir direto para a frigideira; alimentos congelados crus precisam passar pela água fervente logo após sair do freezer. Esse passo evita que fiquem murchos, duros ou sem sabor.

Preparos como purê, sopas e feijão também podem ser congelados, desde que armazenados em potes de plástico, vidro ou alumínio. Já carnes cozidas, como carne moída, precisam ser resfriadas antes de ir ao freezer para evitar perda de sabor e textura.

Legumes: tempos de congelamento e cuidados essenciais

A tabela enviada por Maria Teresa mostra que cada vegetal tem um tempo específico de estocagem no freezer. Alguns exemplos: abóbora dura até seis meses; brócolis e couve-de-bruxelas, até doze.

Pimentões crus podem ficar congelados por até um ano, enquanto vegetais como cenoura, repolho e ervilha também suportam longos períodos sem perder qualidade.

O preparo correto também muda conforme a estrutura do vegetal. Milho fresco, por exemplo, pode ser congelado em espiga ou em grãos. Já vegetais como alcachofra, quiabo e jiló pedem limão para evitar escurecimento. Há ainda exceções: batata só deve ser congelada já em pratos prontos, evitando textura arenosa.

Muitos alimentos podem ser congelados crus, enquanto outros exigem cozimento prévio. Beterraba e batata-doce precisam estar cozidas; couve-flor pode ser armazenada em buquês com limão; gengibre deve ser descascado antes do congelamento. Respeitar essas diferenças impede que o alimento perca textura ou sabor.

Leia mais

Imagem - O poder surpreendente dos caldos e das sopas leves que alimentam sem engordar

O poder surpreendente dos caldos e das sopas leves que alimentam sem engordar

Imagem - Comer castanha de caju em excesso pode realmente te matar? Veja o que dizem especialistas

Comer castanha de caju em excesso pode realmente te matar? Veja o que dizem especialistas

Imagem - Esses são os melhores alimentos que você deve comer se tiver anemia, segundo especialistas

Esses são os melhores alimentos que você deve comer se tiver anemia, segundo especialistas

Carnes, pães, bolos e frutas: o que pode ir ao freezer sem medo

Proteínas como frango, carne moída e empanados congelam muito bem, mas temperos fortes podem se intensificar, então use moderação. Frutas também podem ir ao freezer e são ótimas para vitaminas e sobremesas. Já pães e bolos ficam perfeitos quando embalados individualmente.

A recomendação da especialista é congelar sempre em porções pequenas, retirar o máximo de ar da embalagem e identificar tudo com data. Isso mantém o freezer organizado e torna o descongelamento mais prático.

Até preparos completos, como sopas, caldos, molhos e legumes temperados, podem ser congelados. Isso facilita a rotina e evita o desperdício.

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Rodrigo Hilbert diz que não tem mais amigos homens e explica por quê

Rodrigo Hilbert diz que não tem mais amigos homens e explica por quê
Imagem - Descubra os melhores exercícios para pessoas com mais de 60 anos: fortalecem coração e protegem de demência

Descubra os melhores exercícios para pessoas com mais de 60 anos: fortalecem coração e protegem de demência

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital atualiza estado de saúde de Márcio Victor, internado com dores no peito
01

Hospital atualiza estado de saúde de Márcio Victor, internado com dores no peito

Imagem - A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa
02

A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

Imagem - Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho
03

Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
04

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda