Esses são os melhores alimentos que você deve comer se tiver anemia, segundo especialistas

Aprenda a repor parte do ferro com alimentos comuns no seu dia-a-dia

  P
  Foto do(a) author(a) Agência Correio

  Agência Correio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:00

A alimentação é parte importante da ingestão de ferro
A alimentação é parte importante da ingestão de ferro Crédito: Freepik

A anemia é uma condição de saúde comum, frequentemente causada pela deficiência de ferro, um mineral vital para a produção de hemoglobina e o transporte de oxigênio no corpo. O tratamento da anemia ferropriva passa, essencialmente, por uma estratégia alimentar bem definida: aumentar a ingestão de alimentos ricos em ferro.

“O cardápio deve incluir, prioritariamente, carnes vermelhas, peixes, leguminosas como feijão, lentilha e grão-de-bico, além de folhas verde-escuras”, afirmou a nutricionista Michelle Oliveira em entrevista à Agência.

No entanto, consumir esses alimentos não é suficiente; a chave para o sucesso do tratamento reside em como o corpo aproveita o ferro ingerido, e é aí que entra a ciência da absorção.

O poder da vitamina C: potencializando a absorção de ferro

A simples inclusão de ferro na dieta pode não ser o bastante se a sua absorção for ineficiente.

“Frutas como limão, laranja, acerola, abacaxi e morango são excelentes fontes desse nutriente e se tornam aliadas indispensáveis”, explicou a especialista. Ao serem combinadas com alimentos ricos em ferro, elas atuam otimizando a captação do mineral pelo organismo.

Essa sinergia entre ferro e vitamina C transforma pequenas escolhas alimentares em grandes vantagens terapêuticas. “Um exemplo prático e eficiente é o hábito de espremer um pouco de limão no feijão ou na salada”, continua Michelle.

Outra tática simples é incluir frutas cítricas como a laranja, o abacaxi, ou a acerola como sobremesa logo após a refeição principal. Esses pequenos ajustes elevam significativamente a biodisponibilidade do ferro, garantindo que o corpo possa utilizá-lo ao máximo para a recuperação dos estoques e o combate à fadiga associada à anemia.

Vilões da Absorção: O que Evitar Após as Refeições

Enquanto a Vitamina C atua como catalisadora, outros hábitos comuns podem sabotar o esforço de aumentar a ingestão de ferro. Um dos maiores inimigos da absorção é o consumo de certas bebidas logo após as refeições.

O café e o chá contêm compostos chamados taninos e polifenóis que se ligam ao ferro e formam complexos insolúveis, dificultando a sua assimilação pelo intestino.

“O hábito de tomar uma xícara de café ou chá imediatamente após o almoço ou jantar, muito comum na cultura brasileira, deve ser evitado por quem busca tratar ou prevenir a anemia”, alerta a especilista. O ideal é dar um intervalo de, pelo menos, uma a duas horas entre a refeição rica em ferro e a ingestão dessas bebidas.

Pequenas modificações no dia a dia, como evitar esses inibidores e priorizar a dupla dinâmica ferro + Vitamina C, são estratégias de baixo custo e alta eficácia que ajudam a restabelecer os níveis de ferro no organismo, promovendo mais energia e bem-estar geral.

